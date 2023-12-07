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НАЗК запускає першу в світі відкриту базу даних іноземних компонентів у російській зброї

База уже налічує понад 2000 компонентів, які використовують РФ та Іран у різного роду ракетах, БПЛА, системах РЕБ тощо.

НАЗК запускає першу в світі відкриту базу даних іноземних компонентів у російській зброї
Фото ілюстративне
Фото: тг-канал Андрія Нєбитова

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що запускає першу в світі відкриту базу даних іноземних компонентів у ворожій зброї. Ця база буде на порталі «Війна і санкції».

Як повідомляє пресслужба Агентства, у списку вже є понад 2000 компонентів, які використовують РФ та Іран у різного роду ракетах, БпЛА, системах радіоелектронної боротьби та багатьох інших видах озброєння та військової техніки.

За словами глави НАЗК Олександра Новікова, розкриття шляху компонентів від виробника до рук окупантів під силу "тисячам журналістів, розслідувачів, митників, банкірів, консультантів та багатьох інших, хто прагне справедливості та миру". "Тепер, коли ці дані стали публічними, кожен може зробити свій внесок у глобальну світову безпеку", - додав Новіков.

У базі є інформація про вид озброєння, виробника й технічні характеристики.

Що знаходять у збитих російських дронах, ракетах і літаках

  • Наприклад, на Запорізькому напрямку знайшли залишки нової російської ракети, серед яких виявили іноземну плату. За словами глави ОПУ Андрія Єрмака, українські експерти продовжують досліджувати іноземні компоненти російського озброєння та передають цю інформацію партнерам, щоб унеможливити постачання цих компонентів до РФ.
  • Також експерти продовжують вивчати компоненти збитих російських ракет Х-101, а також БПЛА «Шахед» і «Картограф». У них теж виявили іноземні компоненти.
  • У серпні цього року Єрмак заявив, що 69% компонентів російських дронів походить від західних фірм. Міжнародна санкційна група Макфола-Єрмака вивчила 174 іноземні компоненти, вилучені з трьох моделей БпЛА, які росіяни використовують у війні проти України.
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