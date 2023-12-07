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Україна запровадила санкції до майже 200 росіян та стільки ж - російських компаній

Також Україна запропонувала Європейському Союзу, США та іншим державам застосувати аналогічні обмеження до осіб та компаній із підсанкційного списку. 

Україна запровадила санкції до майже 200 росіян та стільки ж - російських компаній

Сьогодні, 7 грудня, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО, яким запроваджуються санкції щодо 181 юридичної та 185 фізичних осіб. 

У перший санкційний список потрапили 185 фізичних осіб, у другий - 181 юридична особа. 

Як повідомили на сайті президента, до фізичних осіб застосовані такі санкції, як блокування їхніх активів, анулювання ліцензій, обмеження на транзит і торговельні операції на території України, заборону на приватизацію та публічні закупівлі. 

Санкції до юридичних осіб передбачають блокування активів, анулювання ліцензій, заборону на транзит і торговельні операції на території України, виведення капіталу за кордон, на приватизацію тощо. 

Контролюватиме виконання санкцій секретар РНБО Олексій Данілов.

Також Європейськоиму Союзу, США та іншим державам запропонували застосувати  аналогічні обмежувальні заходи до осіб та компаній із підсанкційного списку.

До Росії, її громадян та поплічників регулярно запроваджують санкції:

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