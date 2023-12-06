Британія ввела санкції проти експортерів, які фінансують російську армію

Під санкції потрапили компанії з Білорусі, Китаю, Сербії, Туреччини, ОАЕ та Узбекистану.

Уряд Британії ввів санкції проти компаній з Білорусі, Китаю, Сербії, Туреччини, ОАЕ та Узбекистану, які забезпечують та фінансують армію РФ. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Британського уряду.

"Великобританія оголошує про 46 нових санкцій проти окремих осіб і груп, які постачають і фінансують військову машину Путіна. Це стосується компаній у Білорусі, Китаї, Сербії, Туреччині, ОАЕ та Узбекистані, які продовжують підтримувати незаконне вторгнення Росії в УкраїнуВключно з організаціями, що працюють у Китаї, Сербії та Узбекистані, Великобританія вжила заходів проти понад 30 організацій третіх країн, які підтримують військові дії Росії", – ідеться у тексті заяви.

Санкції запроваджені щодо білоруського АТ «Конструкторське бюро «Дисплей», сербської компанії AVIO CHEM, узбецької MVIZION, турецької Smart Trading Limited та китайських Asia Pacific Links Limited, Sinno Electronics Co., Limited та Xinghua Co., Limited.

Також, під санкції потрапили російські виробники зброї та імпортери оборонної продукції, а також 3 суб’єкти, які підтримують мережу ПВК "Вагнер", та 4 оператори суден "тіньового флоту", які Росія використовує для обходу накладених на нафтову галузь обмежень.

Окрім вищезазначених компаній, британський уряд включив до санкційного списку 31 фізичну та юридичну особу із Росії, які пов’язані з розробкою та виробництвом БпЛА і частин ракет, а також імпортом і постачанням ключових електронних компонентів.

"Сьогоднішні санкції вдарять по Путіну там, де це боляче, завдаючи шкоди російським оборонним системам і пригнічуючи незаконні ланцюжки поставок, які підтримують російську військову машину", зазначила міністр із питань санкцій Анн-Марі Тревельян.

Вона додала, що у співпраці G7 та міжнародними союзниками Британія надалі посилюватиме тиск на Путіна та боротися з третіми сторонами, які постачають санкційні товари та технології в Росію.