Ще два об'єкти поповнили перелік елементів нематеріальної спадщини України

Громади мають до 20 грудня 2023 року подати Мінкультури План охорони елементів на 5 років.

Мінкультури внесло до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України два нових елементи.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України поповнили:

традиція і технологія виготовлення Обухівського “шитого” рушника (місто Обухів, села Таценки, Красна Слобідка Обухівської міської об’єднаної територіальної громади, смт Козин, село Старі Безрадичі Козинської селищної об’єднаної територіальної громади Київської області);

традиція приготування й споживання пісних голубців з картоплею (село Сонячне Волноваського району Донецької області).

Фото: Мінкультури

Тепер громади мають до 20 грудня 2023 року подати Мінкультури План охорони елементів на 5 років.