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Ще два об'єкти поповнили перелік елементів нематеріальної спадщини України

Громади мають до 20 грудня 2023 року подати Мінкультури План охорони елементів на 5 років. 

Ще два об'єкти поповнили перелік елементів нематеріальної спадщини України
Фото: Мінкультури

Мінкультури внесло до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України два нових елементи.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України поповнили:

  • традиція і технологія виготовлення Обухівського “шитого” рушника (місто Обухів, села Таценки, Красна Слобідка Обухівської міської об’єднаної територіальної громади, смт Козин, село Старі Безрадичі Козинської селищної об’єднаної територіальної громади Київської області);
  • традиція приготування й споживання пісних голубців з картоплею (село Сонячне Волноваського району Донецької області).

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Фото: Мінкультури

Тепер громади мають до 20 грудня 2023 року подати Мінкультури План охорони елементів на 5 років.

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