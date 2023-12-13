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Заочно засудили командира російської бойової машини, який катував та імітував страту цивільних мешканців Київщини

За катування мешканців села Луб’янка, що на Київщині, росіянину заочно призначили 10 років тюрми.

Заочно засудили командира російської бойової машини, який катував та імітував страту цивільних мешканців Київщини
Фото: ОФіс генерального прокурора

Суд заочно визнав винним заступника командира взводу – командира бойової машини  збройних сил Росії у порушенні законів та звичаїв війни.

Як повідомили у прокуратурі, в березні 2022 року під час окупації села Луб’янка Бучанського району Київської області, військовий зупинив трьох місцевих мешканців. Погрожуючи зброєю, наказав їм пройти до одного із господарських приміщень для допиту.

Також, як довели прокурори, окупант одягнув на голову одного із затриманих мішок, зав’язав йому руки за спиною та бив прикладом автомата по голові. Потім поставив трьох чоловіків на коліна та продовжив бити по різних частинах тіла, проводячи їх незаконний допит.

Потім російський військовий стріляв в напрямку потерпілих, імітуючи страту. По черзі відводив затриманих до підвалу, де змушував роздягнутися та шукав на їхніх тілах символічні татуювання.

Його засуджено до 10 років позбавлення волі.

Українські прокурори розслідують та доводять у судах злочини росіян:

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