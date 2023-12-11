​Довічне ув’язнення отримав військовий РФ, який у спину розстріляв 70-річного мешканця Київщини

За матеріалами СБУ довічне ув’язнення заочно отримав російський командир-розвідник Дмитро Дьоготь, який у спину розстріляв 70-річного мешканця Київщини.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Перебуваючи на посаді керівника розвідки 64-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ, Дьоготь брав участь у захопленні Бучанського району. Під час тимчасової окупації громади він командував діями підлеглих під час проведення каральних акцій проти місцевих жителів.

У ході таких "рейдів" росіяни викрадали та вбивали людей, а також грабували приватні помешкання. При цьому Дьоготь власноруч застосовував вогнепальну зброю проти цивільних.

"Встановлено, що 3 березня 2022 року на одній з вулиць селища Гавронщина він зупинив беззбройного 70-річного громадянина і вдарив його в обличчя прикладом автомата. Після падіння потерпілого рашист розстріляв чоловіка в спину. Ініційована СБУ судово-медична експертиза підтвердила, що причиною загибелі місцевого жителя стали численні вогнепальні поранення і втрата крові", - йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів суд визнав Дьогтя винним за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни) і призначив йому довічне позбавлення волі заочно. Тривають заходи для встановлення місця перебування засудженого для його покарання.

Нагадаємо, що в листопаді СБУ повідомила про підозру військовому РФ, який отримав "героя Росії" за розстріли людей в Бучі. Це - Олександр Досягаєв – командир 2-го батальйону 104-го полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ РФ.

Київська прокуратура встановила, що під час окупації Київщини росіяни закатували понад тисячу українців.

У березні, після року звільнення Бучі, Офіс Генерального прокурора продовжує фіксувати воєнні злочини окупантів. Так, на річницю до суду передали ще одну справу. Лише в Бучанському районі зафіксовано понад 9 тис. воєнних злочинів.