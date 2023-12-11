Знесені пам'ятники Щорсу і Пушкіну не передали у Державний музейний фонд, – радник Кличка

Демонтовані пам'ятники Щорсу і Пушкіну перемістили до Державного музею авіації України ім. О. К. Антонова, однак на його баланс не взято, вони не стали частиною Державного музейного фонду.

Як повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" радник мера столиці Дмитро Білоцерковець, причиною є те, що такий музей ще не створено.

"Ми дуже давно очікуємо позиції держави - створювати національний музей окупації чи іншої форми. Ми пропонували ВДНГ, це їхня (у держвласності - авт.) територія", – прокоментував чиновник.