Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
МВС показало наслідки падіння уламків збитої російської ракети на Київщині
МВС показало наслідки падіння уламків збитої російської ракети на Київщині
"Биківня" скасовується: парламент ухвалив рішення про перенесення Національного військового кладовища у Гатне
"Биківня" скасовується: парламент ухвалив рішення про перенесення Національного військового кладовища у Гатне
Дорогою до Аргентини: Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде
Дорогою до Аргентини: Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
​Верховна Рада підтримала законопроект про штрафи за порушення комендантської години
​Верховна Рада підтримала законопроект про штрафи за порушення комендантської години
НАЗК відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій
НАЗК відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Армія РФ намагається витіснити ЗСУ з лівобережжя Дніпра
Армія РФ намагається витіснити ЗСУ з лівобережжя Дніпра
ГоловнаСуспільствоЖиття

Знесені пам'ятники Щорсу і Пушкіну не передали у Державний музейний фонд, – радник Кличка

Монументи переміщено до Державного музею авіації України ім. О. К. Антонова.

Знесені пам'ятники Щорсу і Пушкіну не передали у Державний музейний фонд, – радник Кличка
Фото: Lb.ua

Демонтовані пам'ятники Щорсу і Пушкіну перемістили до Державного музею авіації України ім. О. К. Антонова, однак на його баланс не взято, вони не стали частиною Державного музейного фонду.

Як повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" радник мера столиці Дмитро Білоцерковець, причиною є те, що такий музей ще не створено. 

"Ми дуже давно очікуємо позиції держави - створювати національний музей окупації чи іншої форми. Ми пропонували ВДНГ, це їхня (у держвласності - авт.) територія", – прокоментував чиновник.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies