Знесені пам'ятники Щорсу і Пушкіну не передали у Державний музейний фонд, – радник Кличка

Демонтовані пам'ятники Щорсу і Пушкіну перемістили до Державного музею авіації України ім. О. К. Антонова, однак на його баланс не взято, вони не стали частиною Державного музейного фонду.
Як повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" радник мера столиці Дмитро Білоцерковець, причиною є те, що такий музей ще не створено.
"Ми дуже давно очікуємо позиції держави - створювати національний музей окупації чи іншої форми. Ми пропонували ВДНГ, це їхня (у держвласності - авт.) територія", – прокоментував чиновник.
- Уряд дозволив демонтувати пам’ятники Пушкіну, Щорсу та іншим російським та радянським діячам. Їх вилучили із держреєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення.
- У листопаді у Києві на Берестейському проспекті демонтували пам'ятник російському поетові Пушкіну.
- У суботу, 9 грудня, вранці столичні комунальні служби знесли пам'ятник радянському діячеві Миколі Щорсу.
- Проте в Одесі не чіпатимуть пам’ятники Пушкіну та князю Воронцову. Натомість знесуть Толстого та радянського генерала Івана Черняховського. Також перемістять до музею Чкалова і Дзержинського.