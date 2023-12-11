Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
НАЗК відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій
НАЗК відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій
Рада прийняла в цілому закон про нацменшини з урахуванням експертної оцінки Ради Європи
Рада прийняла в цілому закон про нацменшини з урахуванням експертної оцінки Ради Європи
Армія РФ намагається витіснити ЗСУ з лівобережжя Дніпра
Армія РФ намагається витіснити ЗСУ з лівобережжя Дніпра
Зеленський поспілкувався з Орбаном в аргентинському парламенті
Зеленський поспілкувався з Орбаном в аргентинському парламенті
"Биківня" скасовується: парламент ухвалив рішення про перенесення Національного військового кладовища у Гатне
"Биківня" скасовується: парламент ухвалив рішення про перенесення Національного військового кладовища у Гатне
Дорогою до Аргентини: Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде
Дорогою до Аргентини: Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде
​Верховна Рада підтримала законопроект про штрафи за порушення комендантської години
​Верховна Рада підтримала законопроект про штрафи за порушення комендантської години
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія запустила по Україні 18 ударних безпілотників та 8 ракет, – Повітряні сили

Більшість безпілотників збили в Миколаївській області.

Росія запустила по Україні 18 ударних безпілотників та 8 ракет, – Повітряні сили
Фото: скрин відео

У ніч на 11 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" із окупованого Криму. 

Як повідомили Повітряні сили України, запускали ударні дрони із мису Чауда, та із Бельбеку. Усього зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Фото: Повітряні сили України

 Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною. 13 дронів збили на Миколаївщині. Успішно відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Також близько 4 ранку 11 грудня 2023 року російські окупанти вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо – із Брянської області рф.

Усі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Центр".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies