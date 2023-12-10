Головне за неділю, 10 грудня: бої під Авдіївкою, евакуація українців зі Сектору Гази, Зеленський в Аргентині

82 бойових зіткнення, ворожі обстріли, акції на підтримку військовополонених, анонс візиту Зеленського до США. Яким запам’ятається 655-й день повномасштабної війни.

Операція з порятунку наших громадян із сектору Гази успішно завершена, повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони.

"Здійснена ГУР МО України та МЗС України за дорученням президента України евакуаційна місія відбувалась у декілька етапів. У підсумку із небезпечної зони вдалось вивезти 315 людей: 304-х українців, 2 палестинців, 9 громадян Молдови", - йдеться в повідомленні.

Серед врятованих - двоє осіб із пораненнями, онкохвора, вагітна, а також двоє громадян, які координували українських воєнних розвідників безпосередньо у зоні конфлікту.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 82 бойових зіткнення.

Ворог завдав 2 ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснив 29 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 39 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєверного та Тоненького, Первомайського, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області та продовжують завдавати вогневого ураження противнику. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 складу боєприпасів російських окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 10 грудня – в нашій новині.

Володимир Зеленський, який перебуває з візитом в Аргентині, зустрівся з президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору.

З очільником Парагваю Сантьяго Пеньєю обговорили шляхи розвитку торгівлі між обома державами. Зеленський запросив Парагвай долучитися до імплементації української формули миру, а Пенью - відвідати Україну.

На зустрічі з главою Уругваою Луїсом Лакальє Поу Зеленський подякував за підтримку резолюції Міжнародної морської організації щодо впливу російського збройного вторгнення в Україну на міжнародне судноплавство. Також Президент України оцінив участь представника Уругваю в третій зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо реалізації формули миру. Глава держави висловив сподівання на участь уругвайської сторони в четвертій зустрічі радників у січні наступного року. Президенти обговорили і можливість проведення саміту Україна – Латинська Америка. Зеленський запросив Поу відвідати Україну з візитом.

На зустрічі з президентом Еквадору Даніелем Нобоа йшлося про можливості розвитку двосторонньої співпраці обох держав у безпековій сфері, діджиталізації, торгівлі сільськогосподарською продукцією.

Володимир Зеленський в залі аргентинського парламенту також поспілкувався з проросійським прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

Кадри їхньої розмови потрапили в сюжет на YouTube каналі сенату Аргентини.

Офіс Президента України не оприлюднив подробиць розмови. Натомість глава ОПУ Андрій Єрмак у своєму телеграмі написав про зустріч Президента України і новообраного президента Аргентини Хав'єра Мілея.

А 11 грудня президент Володимир Зеленський розпочне робочий візит до Сполучених Штатів Америки.

Офіс президента зазначає, що Зеленський зустрінеться з президентом США Джозефом Байденом, проведе низку зустрічей і переговорів. "Президент України фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації", - йдеться в повідомленні.

Серед ключових тем на переговорах у Вашингтоні буде продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль двох держав у наступному році.

Верховна Рада у п'ятницю ухвалила закон щодо забезпечення створення та експлуатації Національного військового меморіального кладовища і, попри обурення родин полеглих бійців, затвердила його ймовірне розташування в селі Гатному Фастівського району Київської області.

Ухвалення відповідного законопроєкту №10289 у цілому підтримали 303 народні депутати. Новий закон дозволяє уряду визначити місце розташування Національного військового меморіального кладовища за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни.

Ухваленим законопроєктом, серед іншого, передбачена можливість перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі Героїв України, яких, починаючи з 2014 року нагороджено орденом “Золота Зірка” та перепоховання видатних борців за незалежність України у ХХ столітті за рішенням та у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Докладніше про рішення споруджувати Національне військове меморіальне кладовище та проблеми з його розташуванням – в нашій новині.

10 грудня в 11 містах України відбулися мирні акції на підтримку військовополонених. Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

У Львові рідні захисників "Азовсталі" та військовослужбовців інших підрозділів зібралися біля Оперного театру, щоб нагадати, що сотні бійців все ще перебувають у полоні.

"Сьогодні ми зібралися після тривалої перерви. Довго ми не проводили акцій, бо чекали обмінів. Але останній відбувся в червні, після того обмінів не було. Сюди на площу вийшли рідні захисників України для того, щоб нагадати про долю своїх найрідніших. Ми маємо бути їхнім голосом, бо вони не можуть говорити, а ми маємо нагадувати про них", – каже координаторка акції Ірина Новосядло.

Учасники акції тримали плакати з написами "Поверніть Героїв додому", "Другий рік полону", "Полон вбиває", прапори полку "Азов".

"Ми хочемо нагадати, що у кожному місті України чекають на повернення своїх героїв. Хочемо нагадати про це тим, хто гарантував їхнє звільнення та дав наказ про евакуацію для збереження життя", – каже учасниця мітингу Марта, чоловік якої виходив з «Азовсталі» і досі перебуває у полоні.

Акція у центрі Львова зібрала близько сотні учасників, на ній були присутні також представники іноземних організацій.

"В Ізраїлі є такий неписаний закон, що ми визволяємо своїх заручників та військовополонених за будь-яку ціну. За одного нашого заручника чи воїна ми віддаємо трьох терористів, прекрасно розуміючи, що кожен терорист повернеться до нас з новим терактом і вб’є когось. Але немає ціни людському життю, тому кожен воїн має повернутися додому", – заявила Зоя Север, представниця ізраїльської гуманітарної місії в Україні.

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