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Словацькі перевізники знову заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє–Нємецке"

Страйкарі обмежують рух транспорту, що прямує з України в бік Словаччини, а на виїзд зі Словаччини рух вантажівок наразі не блокують. 

Словацькі перевізники знову заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє–Нємецке"
Фото ілюстративне
Фото: Únia autodopravcov Slovenska - UNAS

Представники спілки перевізників Словаччини заблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє–Нємецке».

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Цю інформацію передали о 16:10 словацькі прикордонники. За даними ДПСУ, перевізники обмежують рух вантажівок, які прямують з України в бік Словаччини. На виїзд зі Словаччини рух наразі не блокують. 

"На цей час перед пунктом пропуску «Ужгород», суміжним словацькому «Вишнє Нємецке», в електронній черзі на виїзд до Словаччини перебувають 1263 вантажівки. Пропуск легкових автомобілів та автобусів здійснюється в штатному режимі", - додали прикордонники.

Що відомо про блокування кордону словацькими страйкарями

  • Словацькі перевізники заявляють, що їх метою є порятунок транспорту та збереження тисяч робочих місць у транспорті та логістиці. 16 листопада Спілка перевізників на годину заблокувала пункт пропуску "Вишнє-Нємецке". Згодом протестувальники почали пропускати транспорт, тимчасово розблокувавши рух для вантажівок. 
  • 1 грудня словацькі перевізники остаточно заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною. 
  • 4 грудня о 22:00 дії учасників акції завершилися, тож рух транспорту вдалося розблокувати.
  • Згодом Спілка автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) заявила, що залишається в стані страйкової готовності. Також UNAS) вважає, що Міністерство транспорту не відстояло інтереси перевізників. 
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