Словацькі перевізники знову заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє–Нємецке"

Представники спілки перевізників Словаччини заблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє–Нємецке».
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Цю інформацію передали о 16:10 словацькі прикордонники. За даними ДПСУ, перевізники обмежують рух вантажівок, які прямують з України в бік Словаччини. На виїзд зі Словаччини рух наразі не блокують.
"На цей час перед пунктом пропуску «Ужгород», суміжним словацькому «Вишнє Нємецке», в електронній черзі на виїзд до Словаччини перебувають 1263 вантажівки. Пропуск легкових автомобілів та автобусів здійснюється в штатному режимі", - додали прикордонники.
Що відомо про блокування кордону словацькими страйкарями
- Словацькі перевізники заявляють, що їх метою є порятунок транспорту та збереження тисяч робочих місць у транспорті та логістиці. 16 листопада Спілка перевізників на годину заблокувала пункт пропуску "Вишнє-Нємецке". Згодом протестувальники почали пропускати транспорт, тимчасово розблокувавши рух для вантажівок.
- 1 грудня словацькі перевізники остаточно заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною.
- 4 грудня о 22:00 дії учасників акції завершилися, тож рух транспорту вдалося розблокувати.
- Згодом Спілка автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) заявила, що залишається в стані страйкової готовності. Також UNAS) вважає, що Міністерство транспорту не відстояло інтереси перевізників.