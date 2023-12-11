Словацькі перевізники знову заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє–Нємецке"

Страйкарі обмежують рух транспорту, що прямує з України в бік Словаччини, а на виїзд зі Словаччини рух вантажівок наразі не блокують.

Представники спілки перевізників Словаччини заблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє–Нємецке».

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Цю інформацію передали о 16:10 словацькі прикордонники. За даними ДПСУ, перевізники обмежують рух вантажівок, які прямують з України в бік Словаччини. На виїзд зі Словаччини рух наразі не блокують.

"На цей час перед пунктом пропуску «Ужгород», суміжним словацькому «Вишнє Нємецке», в електронній черзі на виїзд до Словаччини перебувають 1263 вантажівки. Пропуск легкових автомобілів та автобусів здійснюється в штатному режимі", - додали прикордонники.

Що відомо про блокування кордону словацькими страйкарями