Угорські страйкарі не блокуватимуть кордон, — ДПСУ

Угорські перевізники у понеділок планують провести демонстраціяю на пропускному пункті "Загонь-Чоп" та пообіцяли не блокувати кордон для вантажівок. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Речник зазначив, що прикордонники отримали інформацію від угорської сторони, що перевізники не блокуватимуть українсько-угорський кордон, а просто проведуть демонстрацію.

Блокування українського кордону:

На українсько-польському кордоні "заручниками" польських страйкарів стали ще 3,5 тисячі вантажівок, які не пропускають через кордон. Тим часом євродепутати звернулися до Анджея Дуди зупинити блокування українських вантажівок на кордоні з Польщею. Президента Польщі закликали вжити кроків з метою зупинити блокаду кордону з Україною.

Зі свого боку, Спілка автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) залишається в стані страйкової готовності. У разі відсутності іншого варіанта вирішення ситуації UNAS готова повністю заблокувати пункт пропуску “Вишнє-Нємецьке” в обох напрямках.