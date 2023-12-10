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Угорські страйкарі не блокуватимуть кордон, — ДПСУ

Демонстрація угорських перевізників не блокуватиме кордон для вантажівок.

Угорські страйкарі не блокуватимуть кордон, — ДПСУ
Фото: EPA/UPG

Угорські перевізники у понеділок планують провести демонстраціяю на пропускному пункті "Загонь-Чоп" та пообіцяли не блокувати кордон для вантажівок. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Речник зазначив, що прикордонники отримали інформацію від угорської сторони, що перевізники не блокуватимуть українсько-угорський кордон, а просто проведуть демонстрацію.

Блокування українського кордону:

На українсько-польському кордоні "заручниками" польських страйкарів стали ще 3,5 тисячі вантажівок, які не пропускають через кордон. Тим часом євродепутати звернулися до Анджея Дуди зупинити блокування українських вантажівок на кордоні з Польщею. Президента Польщі закликали вжити кроків з метою зупинити блокаду кордону з Україною. 

Зі свого боку, Спілка автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) залишається в стані страйкової готовності. У разі відсутності іншого варіанта вирішення ситуації UNAS готова повністю заблокувати пункт пропуску “Вишнє-Нємецьке” в обох напрямках.

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