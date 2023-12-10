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НКРЕКП затвердила підвищення тарифу на передачу електроенергії у 2024 році

Тариф збільшився на 9%.

НКРЕКП затвердила підвищення тарифу на передачу електроенергії у 2024 році
Фото: EPA/UPG

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила підвищення тарифу на послуги з передачі електроенергії НЕК "Укренерго" з 1 січня 2024 року на 9%.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби НКРЕКП, пише "Економічна правда".

З 1 січня 2024 року вартість передачі електроенергії зросте на 9%, до 528,57 грн/МВт-год. Крім того, НКРЕКП збільшила тариф на диспетчерське управління з 1 січня 2024 року на 9,5% - до 104,57 грн/МВт-год.

Крім того, передбачається підвищення окремого пільгового тарифу на передання для підприємств "зеленої" електрометалургії на 74% – з 209,42 грн/МВт-год до 364,70 грн/МВт-год.

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