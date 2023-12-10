10 грудня вдень перша партія вантажівок залізницею прибула до Польщі. Відповідне відео опублікувала пресслужба "Укрзалізниці".

"Партія вантажівок залізницею прибула до Польщі. Українська та польська сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур", йдеться у повідомленні "УЗ".

Потім вантажівки попрямують автошляхом до пункту призначення.

У компанії додали, що наступні відправлення плануються зробити регулярними та задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ.