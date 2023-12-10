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Партія українських вантажівок, які транспортували залізницею, вже у Польщі

Першу партію вантажівок доставили.

Партія українських вантажівок, які транспортували залізницею, вже у Польщі
Фото: скріншот з відео

10 грудня вдень перша партія вантажівок залізницею прибула до Польщі. Відповідне відео опублікувала пресслужба "Укрзалізниці".

"Партія вантажівок залізницею прибула до Польщі. Українська та польська сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур", йдеться у повідомленні "УЗ".

Потім вантажівки попрямують автошляхом до пункту призначення.

У компанії додали, що наступні відправлення плануються зробити регулярними та задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ.

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