Росія почала узгоджену кампанію щодо руйнування української енергосистеми, — британська розвідка

Масована атака 8 грудня на Україну стала початком узгодженої кампанії Росії проти української енергосистеми. Про це йдеться у зведенні британської розвідки.

У Міноборони Британії нагадали, що уночі 8 грудня 2023 року російські ВПС вперше з 21 вересня 2023 року завдали потужної хвилі ударів по Києву та центральній Україні з використанням свого парку важких бомбардувальників.

Бомбардувальники Ту-95, запустили не менше 16 крилатих ракет повітряного базування зі своєї типової операційної зони над Каспійським морем.

Ракетами, найімовірніше, були Х-101, Х-102. Росія майже напевно накопичувала ці ракети для використання у зимовій кампанії, зауважили британські аналітики.

"Ймовірно, це було початком більш скоординованої кампанії Росії, спрямованої на руйнування енергетичної інфраструктури України", – йдеться в огляді.

Однак, за першими повідомленнями, більшість цих ракет успішно перехопила українська протиповітряна оборона, зазначили аналітики, а пошкодження внаслідок атаки на цей час є мінімальними.