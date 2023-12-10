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Росія почала узгоджену кампанію щодо руйнування української енергосистеми, — британська розвідка

Масована ракетна атака 8 грудня стала початком російської кампанії.

Росія почала узгоджену кампанію щодо руйнування української енергосистеми, — британська розвідка
Фото: Сили оборони півдня України

Масована атака 8 грудня на Україну стала початком узгодженої кампанії Росії проти української енергосистеми. Про це йдеться у зведенні британської розвідки. 

У Міноборони Британії нагадали, що уночі 8 грудня 2023 року російські ВПС вперше з 21 вересня 2023 року завдали потужної хвилі ударів по Києву та центральній Україні з використанням свого парку важких бомбардувальників.

Бомбардувальники Ту-95, запустили не менше 16 крилатих ракет повітряного базування зі своєї типової операційної зони над Каспійським морем.

Ракетами, найімовірніше, були Х-101, Х-102. Росія майже напевно накопичувала ці ракети для використання у зимовій кампанії, зауважили британські аналітики.

"Ймовірно, це було початком більш скоординованої кампанії Росії, спрямованої на руйнування енергетичної інфраструктури України", – йдеться в огляді.

Однак, за першими повідомленнями, більшість цих ракет успішно перехопила українська протиповітряна оборона, зазначили аналітики, а пошкодження внаслідок атаки на цей час є мінімальними.

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