На півдні росіяни почали "окопуватися" та підтягувати резерви

Ворог почав зміцнювати фортифікаційне обладнання і підтягувати резерви на південних напрямках. Українські військові продовжують утримувати позиції. Про це йдеться у повідомленні ОК "Південь".

"У зоні відповідальності Сил оборони півдня ворог продовжує зміцнення фортифікаційного обладнання позицій та підтягування резервів. Веде спостереження за діями Сил оборони на правобережжі та не припиняє тиснути артилерійськими обстрілами, активно застосовує дрони", — йдеться у повідомленні.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Зазначається також, що у морі перебувають 3 бойових кораблі ворожого флоту, з них 2 у Чорному та 1 в Азовському морях. Ракетоносії заведені в пункти базування.