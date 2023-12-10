Оперативна ситуація на сході України залишається складною. Росіяни не припиняють ведення наступальних дій по всьому фронту.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, він із командирами, які тримають оборону на Східному напрямку, детально проаналізували обстановку та розглянули варіанти подальших дій.

Фото: Telegram/Сирський

"Спільно прийняли необхідні рішення та вжили заходи для забезпечення стійкості нашої оборони, збереження життя наших воїнів та раціонального використання боєприпасів", - додав командувач.