Окупанти обстріляли Курахове на Донеччині

Внаслідок російських обстрілів пошкоджено 4 багатоповерхові будинки в Кураховому, також росіяни обстріляли околиці Дальнього Курахівської громади. Про це повідомив в.о. очільника Донецької ОВА Ігор Мороз.
Також у Мар'їнській громаді під вогнем Красногорівка, Новомихайлівка і Максимільянівка.
На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків і багатоповерхівка. У Соледарській громаді під обстрілами Роздолівка і Васюківка.
На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську, зафіксовано 4 обстріли Лиманської громади.
Ситуація у Донецькій області:
- Вночі 29 листопада ворожа ракета "С-300" влучила в 3-поверховий будинок в центрі міста. Крім дитини, під завалами знайшли тіла ще двох загиблих. Пізніше рятувальники знайшли тіла 8-річної дівчинки, її батька та матері.
- Російські окупанти 7 грудня вдарили по одній із шахт державного підприємства "Торецьквугілля".