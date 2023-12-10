Окупанти обстріляли Курахове на Донеччині

Внаслідок російських обстрілів пошкоджено 4 багатоповерхові будинки в Кураховому, також росіяни обстріляли околиці Дальнього Курахівської громади. Про це повідомив в.о. очільника Донецької ОВА Ігор Мороз.

Також у Мар'їнській громаді під вогнем Красногорівка, Новомихайлівка і Максимільянівка.

На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків і багатоповерхівка. У Соледарській громаді під обстрілами Роздолівка і Васюківка.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську, зафіксовано 4 обстріли Лиманської громади.

Ситуація у Донецькій області: