СБУ про ліквідацію зрадника Киви: Деталі – після перемоги

Служба безпеки України прокоментувала спецоперацію з ліквідації на території Росії екснардепа і колабораціоніста Іллі Киви.
Про це йдеться в коментарі СБУ для ЗМІ.
"Зважаючи на численну кількість запитів від ЗМІ щодо причетності СБУ до ліквідації злочинця і зрадника Іллі Киви, повідомляємо: СБУ проводить дуже багато успішних спецоперацій, зокрема і тих, які несуть заслужене покарання воєнним злочинцям і ворогам України, - йдеться в повідомленні.
"І як зазначав раніше голова СБУ Василь Малюк, смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам та їх пособникам. Також Василь Малюк неодноразово підкреслював, що вороги України обов’язково будуть відповідати за свої злочини: і перед Богом, і перед українським народом – по закону і по моралі. Ситуація з ліквідацією Іллі Киви лише підтверджує ці слова", - додали у пресслужбі.
Деталі спецоперацій СБУ пообіцяла повідомити після нашої перемоги.
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
Нагадаємо, що Киву ліквідували 6 грудня в РФ. Відомо, що його вбили зі стрілецької зброї. Як розповідають джерела в СБУ, Кива був однією з пріоритетних цілей, його "вели" давно, вивчали до деталей маршрути пересування, розпорядок дня та звички.
Джерела LB.ua також показали ексклюзивні фото та відео з місця події. На кадрах - тіло Киви лежить на снігу, а біля нього – видніються плями крові. Окремо на ексклюзивному відео видно спостережний пункт, де на зрадника очікувало заслужене покарання.
Хто такий Ілля Кива
- Колишній народний депутат України 9-го скликання від забороненої партії ОПЗЖ і фігурант антикорупційних розслідувань - родом з Полтави.
- Відомий тим, що у 2017 році організував напівзаконне воєнізоване формування «Безпека життя» під патронатом МВС, котре використовували як тітушок у мітингах на боці забудовників та зокрема у контрмітингу під САП, підтримуючи закриття справи «Рюкзаків Авакова». Структура була розформована у жовтні 2018 року.
- До того, як стати нардепом від забороненої ОПЗЖ, Кива у 2017-му оголосив себе лідером Соціалістичної партії.
- У 2019-му балотувався на пост Президента України.
- У грудні 2021 зрадник на телеканалі "Росія 1" виступив за злиття України з РФ. Кива тоді високо оцінив політику Кремля і виправдав окупацію українського Криму.
- 24 лютого 2022 року колишній нардеп в етері РосТВ закликав росіян "звільнити Україну". До речі, до початку вторгнення зрадник виїхав до Іспанії, а далі перебував у Росії та відвідував ефіри провладного російського "Першого каналу".
- У березні 2022-го Киву позбавили депутатського мандата, а через два місяці Австралія запровадила проти нього санкції. Під обмежувальні заходи тоді також потрапили і російські пропагандисти.
- Торік у жовтні СБУ знешкодила у Києві злочинне угруповання, яким Кива керував із РФ. Раніше їх залучали до так званої фізичної підтримки та охорони публічних виступів представників прокремлівської партії, насамперед, у центрі столиці.
- Цьогоріч у серпні екснардепу-втікачу нарешті повідомили про підозру у пропаганді війни та насильницькій зміні конституційного ладу. А в листопаді Киву заочно засудили до 14 років тюрми з конфіскацією. Його визнали винним за чотирма статтями ККУ.