СБУ про ліквідацію зрадника Киви: Деталі – після перемоги

"Смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам та їх пособникам".

Служба безпеки України прокоментувала спецоперацію з ліквідації на території Росії екснардепа і колабораціоніста Іллі Киви.

Про це йдеться в коментарі СБУ для ЗМІ.

"Зважаючи на численну кількість запитів від ЗМІ щодо причетності СБУ до ліквідації злочинця і зрадника Іллі Киви, повідомляємо: СБУ проводить дуже багато успішних спецоперацій, зокрема і тих, які несуть заслужене покарання воєнним злочинцям і ворогам України, - йдеться в повідомленні.

"І як зазначав раніше голова СБУ Василь Малюк, смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам та їх пособникам. Також Василь Малюк неодноразово підкреслював, що вороги України обов’язково будуть відповідати за свої злочини: і перед Богом, і перед українським народом – по закону і по моралі. Ситуація з ліквідацією Іллі Киви лише підтверджує ці слова", - додали у пресслужбі.

Деталі спецоперацій СБУ пообіцяла повідомити після нашої перемоги.

Нагадаємо, що Киву ліквідували 6 грудня в РФ. Відомо, що його вбили зі стрілецької зброї. Як розповідають джерела в СБУ, Кива був однією з пріоритетних цілей, його "вели" давно, вивчали до деталей маршрути пересування, розпорядок дня та звички.

Джерела LB.ua також показали ексклюзивні фото та відео з місця події. На кадрах - тіло Киви лежить на снігу, а біля нього – видніються плями крові. Окремо на ексклюзивному відео видно спостережний пункт, де на зрадника очікувало заслужене покарання.

Хто такий Ілля Кива