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Протягом тижня Чернігівська область зазнала 26 обстрілів

Росіяни б'ють по прикордонних територіях. 

Протягом тижня Чернігівська область зазнала 26 обстрілів
Попередні обстріли області (ілюстративне фото)
Фото: Поліція Чернігівської області

Протягом тижня російська армія 26 разів обстрілювала Чернігівську область. Під ворожим вогнем перебували 15 прикордонних населених пунктів – там зафіксовано 284 вибухи.

Зокрема, росіяни завдали двох авіаційних ударів з використанням літака СУ-35. Було шість вибухів від некерованих авіаракет, повідомив у Telegram голова ОВА В'ячеслав Чаус. 

"6 грудня внаслідок обстрілу села Грем’яч знищено легковий автомобіль. На щастя, без постраждалих", – нагадав він.

  • Авто, по якому ворог вдарив безпілотником, належало старості села. Він у цей час допомагав у відновленні електромережі, яку раніше пошкодили обстріли.
  • Ворог частково окупував Чернігівську область ще на початку повномасштабного вторгнення. Росіяни вбивали і катували цивільних, які опинилися в окупації. Після звільнення Чернігівської області навесні 2022 росіяни щодня обстрілюють її прикордонні громади. Крім того, ворог завдає ударів із повітря. 
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