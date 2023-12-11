Протягом тижня Чернігівська область зазнала 26 обстрілів

Протягом тижня російська армія 26 разів обстрілювала Чернігівську область. Під ворожим вогнем перебували 15 прикордонних населених пунктів – там зафіксовано 284 вибухи.
Зокрема, росіяни завдали двох авіаційних ударів з використанням літака СУ-35. Було шість вибухів від некерованих авіаракет, повідомив у Telegram голова ОВА В'ячеслав Чаус.
"6 грудня внаслідок обстрілу села Грем’яч знищено легковий автомобіль. На щастя, без постраждалих", – нагадав він.
- Авто, по якому ворог вдарив безпілотником, належало старості села. Він у цей час допомагав у відновленні електромережі, яку раніше пошкодили обстріли.
- Ворог частково окупував Чернігівську область ще на початку повномасштабного вторгнення. Росіяни вбивали і катували цивільних, які опинилися в окупації. Після звільнення Чернігівської області навесні 2022 росіяни щодня обстрілюють її прикордонні громади. Крім того, ворог завдає ударів із повітря.