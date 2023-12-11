Протягом тижня Чернігівська область зазнала 26 обстрілів

Протягом тижня російська армія 26 разів обстрілювала Чернігівську область. Під ворожим вогнем перебували 15 прикордонних населених пунктів – там зафіксовано 284 вибухи.

Зокрема, росіяни завдали двох авіаційних ударів з використанням літака СУ-35. Було шість вибухів від некерованих авіаракет, повідомив у Telegram голова ОВА В'ячеслав Чаус.

"6 грудня внаслідок обстрілу села Грем’яч знищено легковий автомобіль. На щастя, без постраждалих", – нагадав він.