Четверо людей звернулися до медиків унаслідок атаки Росії на Київ

У Дарницькому районі Києва внаслідок балістичної атаки ворога поранено зазнали четверо мешканців. Уламок ворожої ракети впав на недобудовану будівлю, ще один уламок – на газон.
Медики надали потерпілим допомогу на місці. Про це повідомили в КМДА.
"Також уламок ракети виявили на території магазину-складу в Дарницькому районі. Обійшлося без пожежі та пошкоджень будівлі", – йдеться у повідомленні.
Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко додав, що поранення отримав чоловік, 1992 р.н. – у нього осколкове поранення нижніх кінцівок. Перша медична допомога надавалась на місці.
Троє жінок 1963, 1990 та 1992 р.н. – гостра реакція на стрес, допомога теж надавалась на місці.
- Після 4 ранку російська армія запустила на Київ балістичні ракети. ППО збила вісім ворожих цілей – всі, що були запущені. Удару було завдано з північного напрямку, попередньо – із російської Брянської області.
- Попередню атака на Київ ворог провів 8 грудня. Тоді всі ворожі авіаракети захисники збили на підльоті до міста.
- Росіяни застосовують балістичні ракети, які важко виявити, в надії обійти українську ППО. Спроможності збивати балістику з'явилися завдяки отриманню потужних сучасних систем протиповітряної оборони Patriot.