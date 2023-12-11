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Четверо людей звернулися до медиків унаслідок атаки Росії на Київ

В однієї людини – осколкові поранення, ще в трьох – гостра реакція на стрес. 

Четверо людей звернулися до медиків унаслідок атаки Росії на Київ
Наслідки російської атаки
Фото: КМВА у Telegram

У Дарницькому районі Києва внаслідок балістичної атаки ворога поранено зазнали четверо мешканців. Уламок ворожої ракети впав на недобудовану будівлю, ще один уламок – на газон.

Медики надали потерпілим допомогу на місці. Про це повідомили в КМДА.

"Також уламок ракети виявили на території магазину-складу в Дарницькому районі. Обійшлося без пожежі та пошкоджень будівлі", – йдеться у повідомленні.

Пошкодження в Бортничах
Фото: КМВА у Telegram
Пошкодження в Бортничах

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко додав, що поранення отримав чоловік, 1992 р.н. – у нього осколкове поранення нижніх кінцівок. Перша медична допомога надавалась на місці.

Троє жінок 1963, 1990 та 1992 р.н. – гостра реакція на стрес, допомога теж надавалась на місці.  

  • Після 4 ранку російська армія запустила на Київ балістичні ракети. ППО збила вісім ворожих цілей – всі, що були запущені. Удару було завдано з північного напрямку, попередньо – із російської Брянської області.
  • Попередню атака на Київ ворог провів 8 грудня. Тоді всі ворожі авіаракети захисники збили на підльоті до міста. 
  • Росіяни застосовують балістичні ракети, які важко виявити, в надії обійти українську ППО. Спроможності збивати балістику з'явилися завдяки отриманню потужних сучасних систем протиповітряної оборони Patriot.
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