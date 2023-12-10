Для його вилучення викликали піротехніків.

У Херсоні після російського обстрілу рятувальники виявили нерозірваний снаряд в одній із квартир.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні до служби порятунку зателефонували мешканці багатоквартирного житлового будинку та повідомили про влучання снаряду в одну з квартир. Рятувальники оперативно прибули на місце виклику та оглянули житловий будинок, на щастя, снаряд не здетонував, пожежі на місці влучання не було", - йдеться в повідомленні.

Співробітники ДСНС викликали піротехнічну службу для вилучення нерозірваного боєприпасу.

Фото: ДСНС

Як повідомлялося, сьогодні російські окупанти знову накрили вогнем Херсон і область. Наразі відомо про двох поранених.