Енергетики відновили електропостачання півночі Донеччини

Знеструмлення сталося тому, що спрацювала автоматика захисту на Словʼянській ТЕС.

Енергетики повернули світло для 200 тисяч родин на півночі Донецької області.

Як повідомляє ДТЕК, люди залишилися без електропостачання через спрацювання автоматики захисту на одній з теплоелектростанцій.

"Менш ніж за годину ми повернули електропостачання майже 200 тисяч родин області. Це 90% наших клієнтів, знеструмлених через це відключення", - зауважили в ДТЕК.

Виконувач обов'язків керівник Донецької ОВА Ігор Мороз раніше повідомляв, що інцидент стався на Словʼянській ТЕС. Через це були знеструмлені електромережі 110кВ та 330 кВ.