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Енергетики відновили електропостачання півночі Донеччини

Знеструмлення сталося тому, що спрацювала автоматика захисту на Словʼянській ТЕС.

Енергетики відновили електропостачання півночі Донеччини
Фото: Чернігівська ОДА

Енергетики повернули світло для 200 тисяч родин на півночі Донецької області.

Як повідомляє ДТЕК, люди залишилися без електропостачання через спрацювання автоматики захисту на одній з теплоелектростанцій.

"Менш ніж за годину ми повернули електропостачання майже 200 тисяч родин області. Це 90% наших клієнтів, знеструмлених через це відключення", - зауважили в ДТЕК.

Виконувач обов'язків керівник Донецької ОВА Ігор Мороз раніше повідомляв, що інцидент стався на Словʼянській ТЕС. Через це були знеструмлені електромережі 110кВ та 330 кВ. 

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