Енергетики відновили електропостачання півночі Донеччини

Енергетики повернули світло для 200 тисяч родин на півночі Донецької області.
Як повідомляє ДТЕК, люди залишилися без електропостачання через спрацювання автоматики захисту на одній з теплоелектростанцій.
"Менш ніж за годину ми повернули електропостачання майже 200 тисяч родин області. Це 90% наших клієнтів, знеструмлених через це відключення", - зауважили в ДТЕК.
Виконувач обов'язків керівник Донецької ОВА Ігор Мороз раніше повідомляв, що інцидент стався на Словʼянській ТЕС. Через це були знеструмлені електромережі 110кВ та 330 кВ.