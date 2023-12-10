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The Guardian: Республіканці зустрінуться із союзниками угорського прем'єра Орбана щодо припинення допомоги Україні

Долучаться до зустрічі співробітники посольства Угорщини у Вашингтоні.

The Guardian: Республіканці зустрінуться із союзниками угорського прем'єра Орбана щодо припинення допомоги Україні
Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Союзники проросійського прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана проведуть найближчими днями закриту зустріч із республіканцями у Вашингтоні, щоб домогтися припинення американської військової підтримки України, передає The Guardian.

Угорські чиновники разом із співробітниками посольства Угорщини у Вашингтоні у понеділок розпочнуть дводенний захід, організований американським консервативним аналітичним центром Heritage Foundation.

У перший день заплановані групові виступи про війну в Україні. Очікується, що в заході візьмуть участь такі гості, як експосол США з особливих доручень стосовно глобальних жіночих питань (2019–2021) та колишня представниця США в Економічній і соціальній раді ООН Кеоллі Каррі, а також очільник Центру фундаментальних прав, який організував Конференцію консервативних політичних дій (СРАС) в Угорщині.

За даними джерела видання з-поміж республіканців, деякі з присутніх, зокрема, члени Конгресу від республіканської партії, отримали запрошення взяти участь у закритих переговорах наступного дня.

Дипломатичне джерело, близьке до посольства Угорщини, повідомило, що "Орбан упевнений, що допомога Україні не пройде через Конгрес" і "саме тому він намагається заблокувати допомогу з боку ЄС".

Про яку допомогу від США йдеться

  • Ще у жовтні адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення майже $106 млрд, з яких близько 61,1 млрд призначені для військової підтримки України. Пакет також включає допомогу Ізраїлю (14,3 млрд), фінансування Тайваню та кошти на американський кордон. 
  • Однак досі Конгрес за це фінансування не проголосував. Деякі республіканці скептично поставилися до ідеї дати Україні нову допомогу, а деякі воліли б допомагати лише гуманітарно, писала в жовтні газета Wall Street Journal.
  • 4 грудня Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу. У листі вона сказала, що без дій Конгресу до кінця року ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України, буде вичерпано. 
  • 6 грудня демократи в Сенаті США представили новий законопроєкт, що включає допомогу Україні та Ізраїлю. Йдеться про пакет заходів на $111 мільярдів, з яких 15 млрд призначені Україні, а 10,6 – Ізраїлю. Однак є ризик, що документ не зможуть ухвалити через відсутність узгодженої позиції щодо південного кордону. 
  • 7 грудня законопроєкт, який передбачав надання Україні та Ізраїлю нової безпекової допомоги, був заблокований в Сенаті США. Річ у тім, що республіканці наполягали на своїх вимогах посилити заходи щодо контролю за імміграцією на кордоні США з Мексикою.
  • США наразі виділили Україні новий пакет допомоги на 175 млн доларів, який може стати одним із останніх, якщо Конгрес не виділить нове фінансування. Поки що, за даними Пентагону, у Штатів залишилося для підтримки нашої держави майже $6 млрд.
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