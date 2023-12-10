The Guardian: Республіканці зустрінуться із союзниками угорського прем'єра Орбана щодо припинення допомоги Україні

Союзники проросійського прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана проведуть найближчими днями закриту зустріч із республіканцями у Вашингтоні, щоб домогтися припинення американської військової підтримки України, передає The Guardian.

Угорські чиновники разом із співробітниками посольства Угорщини у Вашингтоні у понеділок розпочнуть дводенний захід, організований американським консервативним аналітичним центром Heritage Foundation.

У перший день заплановані групові виступи про війну в Україні. Очікується, що в заході візьмуть участь такі гості, як експосол США з особливих доручень стосовно глобальних жіночих питань (2019–2021) та колишня представниця США в Економічній і соціальній раді ООН Кеоллі Каррі, а також очільник Центру фундаментальних прав, який організував Конференцію консервативних політичних дій (СРАС) в Угорщині.

За даними джерела видання з-поміж республіканців, деякі з присутніх, зокрема, члени Конгресу від республіканської партії, отримали запрошення взяти участь у закритих переговорах наступного дня.

Дипломатичне джерело, близьке до посольства Угорщини, повідомило, що "Орбан упевнений, що допомога Україні не пройде через Конгрес" і "саме тому він намагається заблокувати допомогу з боку ЄС".

Про яку допомогу від США йдеться