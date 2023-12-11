ООН просить виділити 46 млрд доларів на подолання гуманітарних криз у 2024 році

Організація Об’єднаних Націй закликала виділити 46 мільярдів доларів США на 2024 рік для допомоги мільйонам людей, які постраждали від гуманітарних криз у всьому світі, зокрема на окупованих палестинських територіях, в Судані та Україні. Відповідну заяву зробив глава ООН з питань допомоги Мартін Гріффітс , повідомили у Reuters.

"Я думаю, що Близький Схід в цілому, Газа і Західний берег, ймовірно, будуть зоною найбільшої потреби", – сказав він.

Також, за його словами, Україна переживає відчайдушні часи та війну, яка відновиться повним розпалом наступного року. Цьому буде потрібно багато уваги.

Як повідомив Гріффінс, гуманітарна система зіткнулася з серйозною фінансовою кризою, оскільки минулого року було профінансовано трохи більше третини з 57 мільярдів доларів, необхідних для надання допомоги. І, за словами чиновника, це – найгірша нестача фінансування за останні роки.

Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) заявило, що майже 300 мільйонів людей потребуватимуть гуманітарної допомоги наступного року через конфлікти, надзвичайні кліматичні ситуації та економічні фактори.