Ізраїль знищив вертстат для виготовлення зброї і пусковий майданчик ХАМАСу

У районі Джабалії солдати виявили вибухові пристрої, автомати АК-47 і РПГ.

Ізраїльські війська концентруються на кордоні з Газою

Війська Армії оборони Ізраїлю завдали повітряного удару по терористах, озброєних переносними ракетами у районі Шеджайя у Секторі Гази.

Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

Бідя Джабалії солдати виявили вибухові пристрої, автомати АК-47 і РПГ терористів, які були заховані в сумках з етикеткою UNRWA всередині цивільного помешкання.

Біля школи в цьому районі також знайшли вантажівку з ракетами великої дальності.

Під час роботи з очищення території в Джабалії війська Ізраїлю виявили токарний верстат, який використовувався для виробництва зброї, а також пусковий майданчик ХАМАСу, який містив приблизно 50 снарядів, деякі з яких були заряджені та готові до стрільби.

За минулу добу сухопутні війська ЦАХАЛу також завдали повітряних ударів по десятках терористів у Секторі Гази. Зокрема, вразили озброєних терористів, які виходили з медичної клініки під час оперативних дій.

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