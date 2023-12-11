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Ізраїль знищив вертстат для виготовлення зброї і пусковий майданчик ХАМАСу

У районі Джабалії солдати виявили вибухові пристрої, автомати АК-47 і РПГ.

Ізраїль знищив вертстат для виготовлення зброї і пусковий майданчик ХАМАСу
Ізраїльські війська концентруються на кордоні з Газою
Фото: EPA/UPG

Війська Армії оборони Ізраїлю завдали повітряного удару по терористах, озброєних переносними ракетами у районі Шеджайя у Секторі Гази.

Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

Бідя Джабалії солдати виявили вибухові пристрої, автомати АК-47 і РПГ терористів, які були заховані в сумках з етикеткою UNRWA всередині цивільного помешкання. 

Біля школи в цьому районі також знайшли вантажівку з ракетами великої дальності.

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Під час роботи з очищення території в Джабалії війська Ізраїлю виявили токарний верстат, який використовувався для виробництва зброї, а також пусковий майданчик ХАМАСу, який містив приблизно 50 снарядів, деякі з яких були заряджені та готові до стрільби.

За минулу добу сухопутні війська ЦАХАЛу також завдали повітряних ударів по десятках терористів у Секторі Гази. Зокрема, вразили озброєних терористів, які виходили з медичної клініки під час оперативних дій.

Більше про війну Ізраїлю та ХАМАСу

  • 7 жовтня терористи використали тунелі для проникнення на ізраїльську територію і початку терористичної атаки на країну. 
  • Терористи ХАМАС вже багато років використовують розгалужену систему підземних ходів. Їхня загальна довжина становить, за різними оцінками, від 400 до 500 кілометрів.
  • Ізраїль на підставі розвідувальних даних підтвердив загибель п'ятьох заручників у полоні ХАМАС.Терористи стверджують, що у тунелях досі перебувають ізраїльські заручники.
  • ЦАХАЛ обмірковує план затоплення тунелів ХАМАС у секторі Гази морською водою. Цей крок допоможе у боротьбі з терористами.
  • ЦАХАЛ заявив, що багато терористів ХАМАСу здалися у полон, передавши Ізраїлю свою зброю та спорядження.
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