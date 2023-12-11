Ізраїль знищив вертстат для виготовлення зброї і пусковий майданчик ХАМАСу

Війська Армії оборони Ізраїлю завдали повітряного удару по терористах, озброєних переносними ракетами у районі Шеджайя у Секторі Гази.
Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.
Бідя Джабалії солдати виявили вибухові пристрої, автомати АК-47 і РПГ терористів, які були заховані в сумках з етикеткою UNRWA всередині цивільного помешкання.
Біля школи в цьому районі також знайшли вантажівку з ракетами великої дальності.
Під час роботи з очищення території в Джабалії війська Ізраїлю виявили токарний верстат, який використовувався для виробництва зброї, а також пусковий майданчик ХАМАСу, який містив приблизно 50 снарядів, деякі з яких були заряджені та готові до стрільби.
За минулу добу сухопутні війська ЦАХАЛу також завдали повітряних ударів по десятках терористів у Секторі Гази. Зокрема, вразили озброєних терористів, які виходили з медичної клініки під час оперативних дій.
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