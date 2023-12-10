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Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху перервав засідання уряду через дзвінок Путіна

Розмова тривала 50 хвилин.

Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху перервав засідання уряду через дзвінок Путіна
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і президент РФ Володимир Путін несуть портрети своїх родичів, які воювали у Другій св
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху перервав та покинув засідання кабінету міністрів, яке відбулося в неділю вранці, щоб поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним. Розмова тривала 50 хвилин, — пише Haaretz.

"За даними офісу прем'єр-міністра, Путін і Нетаньяху розмовляли близько 50 хвилин. Це була їхня перша розмова приблизно за два місяці, остання 16 жовтня", — пише видання.

Російсько-ізраїльські відносини:

  • Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху тривалий час підтримував, за його словами, "складні відносини" з РФ. Навіть після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ізраїль продовжував співпрацювати з РФ, а прем'єр заявив про позаблоковий статус. Це дало підстави відмовити Україні в наданні летальної допомоги чи систем ППО.
  • Після напад ХАМАСу російський диктатор став одним із небагатьох світових лідерів, які не підтримали ізраїльського прем'єра. 
  • Крім того, російський диктатор Володимир Путін у своїх перших коментарях щодо нападів ХАМАСу на початку минулого тижня розкритикував США. Він назвав ці напади "яскравим прикладом провалу політики Сполучених Штатів на Близькому Сході", які ніколи не захищали інтереси палестинців у мирних переговорах. Крім того, Путін невдовзі зазначив, що Ізраїль хоч і має право захищатися від нападів з боку ХАМАС, але потрібні мирні переговори. Їхнім наслідком має стати створення незалежної палестинської держави.
  • The Wall Street Journal також повідомляло, що палестинські бойовики отримали мільйони доларів для терористичної атаки на Ізраїль через криптобіржу Garantex, яка розташована у Москві. Криптобіржа продовжує діяти, незважаючи на санкції Мінфіну США. 
  • В інтерв'ю LB.ua ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер зазначив, що Росія стурбована тим, що Ізраїль зможе завдати непосильного удару ХАМАС і позбавити її найважливішого активу – контролю над Газою. 
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