Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху перервав засідання уряду через дзвінок Путіна

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і президент РФ Володимир Путін несуть портрети своїх родичів, які воювали у Другій св

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху перервав та покинув засідання кабінету міністрів, яке відбулося в неділю вранці, щоб поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним. Розмова тривала 50 хвилин, — пише Haaretz.

"За даними офісу прем'єр-міністра, Путін і Нетаньяху розмовляли близько 50 хвилин. Це була їхня перша розмова приблизно за два місяці, остання 16 жовтня", — пише видання.

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