Біньямін Нетаньяху провів розмову із Путіним

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху провів розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на офіс Нетаньяху.

Зазначається, що раніше Путін спілкувався з президентом Сирії Башаром Асадом, а також сьогодні телефонує президенту Єгипту Абдель Фаттаху ас-Сіссі та президенту Палестинської автономії Махмуду Аббасу.

Видання нагадує, що раніше Путін надзвичайно критично ставився до Ізраїлю у своїх заявах після нападу ХАМАС 7 жовтня. Він навіть неявно порівнював Ізраїль та німецьку армію під час Другої світової війни.

Раніше повідомлялось, що напад ХАМАСу на Ізраїль спричинив крах нетривкого союзу між Кремлем та Єрусалимом.

Водночас, президент України Володимир Зеленський попросив згоду на офіційний візит до Ізраїлю на знак солідарності в зв’язку із нападом ХАМАС, однак йому відмовили, пояснюючи це тим, що візит "не на часі".