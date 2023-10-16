ФСБ у рясах. Як не програти вирішальний бій у парламенті?
ФСБ у рясах. Як не програти вирішальний бій у парламенті?
На парламентських виборах у Польщі перемагає "Право і справедливість", – екзит-пол
На парламентських виборах у Польщі перемагає "Право і справедливість", – екзит-пол
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
​Атака ХАМАСу завершила "складні відносини" Росії та Ізраїлю, - WSJ
​Атака ХАМАСу завершила "складні відносини" Росії та Ізраїлю, - WSJ
Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд
Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд
В Ірані убили відомого режисера Даріуша Мехрджуї та його дружину
В Ірані убили відомого режисера Даріуша Мехрджуї та його дружину
Уночі росіяни атакували Хмельницьку область
Уночі росіяни атакували Хмельницьку область
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
Мовчати, аби потім змогти говорити
Мовчати, аби потім змогти говорити
ГоловнаСвіт

Біньямін Нетаньяху провів розмову із Путіним

Про подробиці перемовин не повідомляється.

Біньямін Нетаньяху провів розмову із Путіним
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху провів розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на офіс Нетаньяху.

Зазначається, що раніше Путін спілкувався з президентом Сирії Башаром Асадом, а також сьогодні телефонує президенту Єгипту Абдель Фаттаху ас-Сіссі та президенту Палестинської автономії Махмуду Аббасу.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Видання нагадує, що раніше Путін надзвичайно критично ставився до Ізраїлю у своїх заявах після нападу ХАМАС 7 жовтня. Він навіть неявно порівнював Ізраїль та німецьку армію під час Другої світової війни.

Раніше повідомлялось, що напад ХАМАСу на Ізраїль спричинив крах нетривкого союзу між Кремлем та Єрусалимом.

Водночас, президент України Володимир Зеленський попросив згоду на офіційний візит до Ізраїлю на знак солідарності в зв’язку із нападом ХАМАС, однак йому відмовили, пояснюючи це тим, що візит "не на часі".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies