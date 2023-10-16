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НАТО розпочало ядерні навчання "Стійкий полудень"

У тренувальних польотах над південною Європою візьме участь майже 60 літаків.

НАТО розпочало ядерні навчання "Стійкий полудень"
F-16 ВПС США
Фото: Пресслужба НАТО

16 жовтня стартували заплановані щорічні ядерні навчання "Стійкий полудень". У тренувальних польотах над південною Європою залучать до 60 літаків.

Про це йдеться на сайті Альянсу.

У маневрах беруть участь 13 країн-союзників та різні типи літаків, серед яких - сучасні винищувачі та американські бомбардувальники B-52, які прилетять зі Сполучених Штатів, а також звичайні літаки та літаки спостереження і дозаправки. 

Щороку інший союзник НАТО проводить "Стійкий полудень". Тренувальні польоти пройдуть над Італією, Хорватією та Середземним морем.

"Наші навчання допоможуть забезпечити надійність, ефективність та безпеку наших засобів ядерного стримування. Це посилає чіткий сигнал про те, що НАТО захищатиме всіх союзників", — заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг

У навчаннях беруть участь винищувачі, які здатні нести ядерні боєголовки, але використовують при цьому бойові бомби. Навчання пов'язані з поточними подіями у світі і їх проводять щонайменше за тисячу кілометрів від кордонів Росії. 

У Стратегічній концепції блоку йдеться про те, що "основна мета ядерного потенціалу НАТО полягає у збереженні миру, запобіганні примусу та стримуванні агресії". Також у документі зазначено, що "доки існує ядерна зброя, НАТО залишиться ядерним альянсом". 

Навчання триватимуть до 26 жовтня.

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Нагадаємо, днями у Брюсселі звершилася зустріч міністрів оборони країн НАТО, на якій, зокрема, розглядали проведення цих навчань.

Росія, Сполучені Штати та Китай протягом останніх років побудували нові об’єкти та викопали нові тунелі на своїх ядерних полігонах, як показують супутникові знімки, ексклюзивно отримані CNN. Це відбувається у той час, коли напруженість між трьома великими ядерними державами зросла до найвищого рівня за останні десятиліття.

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