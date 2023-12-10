Торнадо у штаті Теннессі в США забрало життя щонайменше шістьох людей

Зареєстровано три смерті в окрузі Монтгомері та ще три в передмісті Нешвілла.

Сильний шторм і торнадо в штаті Теннессі в США забрали життя щонайменше шістьох людей. За офіційними даними, зареєстровано три смерті в окрузі Монтгомері та ще три в передмісті Нешвілла, — пише The Guardian.

Негода в штаті Теннессі вбила щонайменше шістьох людей у суботу та спричинила, за оцінками місцевих екстрених служб, значні збитки: десятки тисяч жителів залишилися без світла.

Офіс шерифа округу Монтгомері повідомив про пошкодження кількох будинків у місті Кларксвілл. У містечку Дрезден шторм також повалив багато дерев, пошкодив лінії електропередач і будинки.

«На даний момент ми можемо підтвердити, що троє людей загинули, двоє дорослих і одна дитина в результаті торнадо, яке торкнулося сьогодні вдень. Крім того, 23 людини пройшли лікування в лікарні», – повідомили в окрузі Монтгомері в Теннессі.

«Ми знаємо, що суспільству завдано значної шкоди», – йдеться у повідомленні округу Монтгомері.

Місцева школа і церква були стали притулком для тих, хто був змушений покинути свої домівки або потребував допомоги.

Раніше в суботу вдень Національна метеорологічна служба оголосила надзвичайне попередження про торнадо в кількох передмістях Нашвілла.

Місцеві чиновники закликали людей триматися подалі від доріг, оскільки аварійні служби реагують на ситуацію в різних районах.