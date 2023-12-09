Політика Польщі щодо України може значно змінитися, – польський депутат

Новий польський коаліційний уряд, який може з’явитись наступного тижня,може змінити способи і можливості підтримки України.

Політика нового польського коаліційного уряду, який може з’явитись наступного тижня, щодо України зазнає значних змін, але не у контексті цілей, які залишатимуться незмінними, а способами ведення і новими можливостями.

Про таке заявив заступник голови комісії Сейму у закордонних справах, депутат від партії “Польща 2050” Павел Залевський у коментарі "Укрінформу".

Політик сказав, що ціль Польщі залишатиметься незмінною: військова підтримка України, допомога у відбудові України, підтримка України на шляху до ЄС та НАТО. Проте зміняться способи і можливості, оскільки Польща відбудовуватиме свою позицію в ЄС і НАТО, аби мати більші можливості впливу.

За словами депутата, Польща робитиме все можливе, аби вирішити проблемні питання в українсько-польських відносинах. Мова йде про експорт української сільськогосподарської продукції та протест польських перевізників на кордоні.Зокрема Залевський зазначив, що для врегулювання зернової кризи Польщі і України варто будувати нові морські термінали та покращувати перевезення зерна до портів. Це дасть змогу збільшити пропускну здатність транзиту українського збіжжя через територію Польщі за кордон.

Щодо ситуації на кордоні, то, на думку чиновника, потрібно вирівняти можливості перевізників двох країн.