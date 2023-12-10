Україна евакуювала з сектора Гази ​315 людей: 304 українців, 2 палестинців та 9 громадян Молдови

Серед врятованих - двоє осіб із пораненнями, онкохвора, вагітна, а також двоє громадян, які координували українських розвідників.

Операція з порятунку наших громадян із сектору Гази успішно завершена.

Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони.

"Здійснена ГУР МО України та МЗС України за дорученням президента України евакуаційна місія відбувалась у декілька етапів. У підсумку із небезпечної зони вдалось вивезти 315 людей: 304-х українців, 2 палестинців, 9 громадян Молдови", - йдеться в повідомленні.

Серед врятованих - двоє осіб із пораненнями, онкохвора, вагітна, а також двоє громадян, які координували українських воєнних розвідників безпосередньо у зоні конфлікту.

Евакуація українців зі Сектора Гази

На початку грудня в Одесі перебували 19 українців, евакуйованих зі Сектору Гази. Людям допомагали оформити документи.

24 листопада стало відомо, що Україна евакуювала за добу ще вісьмох осіб. А 26 громадян прибули з Єгипту до Молдови.

Станом на 11 листопада з Гази вивезли 214 українців

8 грудня вдалося евакуювати ще 40 українців.

Яка зараз ситуація в Газі