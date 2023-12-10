Україна евакуювала з сектора Гази ​315 людей: 304 українців, 2 палестинців та 9 громадян Молдови

Операція з порятунку наших громадян із сектору Гази успішно завершена.
Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони.
"Здійснена ГУР МО України та МЗС України за дорученням президента України евакуаційна місія відбувалась у декілька етапів. У підсумку із небезпечної зони вдалось вивезти 315 людей: 304-х українців, 2 палестинців, 9 громадян Молдови", - йдеться в повідомленні.
Серед врятованих - двоє осіб із пораненнями, онкохвора, вагітна, а також двоє громадян, які координували українських воєнних розвідників безпосередньо у зоні конфлікту.
Евакуація українців зі Сектора Гази
- На початку грудня в Одесі перебували 19 українців, евакуйованих зі Сектору Гази. Людям допомагали оформити документи.
- 24 листопада стало відомо, що Україна евакуювала за добу ще вісьмох осіб. А 26 громадян прибули з Єгипту до Молдови.
- Станом на 11 листопада з Гази вивезли 214 українців
- 8 грудня вдалося евакуювати ще 40 українців.
Яка зараз ситуація в Газі
- Днями ізраїльські збройні сили повідомили, що Ізраїль поширить наземну операцію на всю територію Гази. Цілями будуть об'єкти ХАМАС.
- Під час операції в Хан-Юнісі Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по десятках терористичних цілей ХАМАСу.
- За минулу добу ЦАХАЛ уразив у Секторі Гази близько 450 цілей з повітря, моря та землі. Тель-Авів продовжує операції з виявлення та знищення шахт підземних тунелів, зброї та додаткової терористичної інфраструктури.