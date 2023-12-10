Індія збирається обігнати Китай у першості серед найбільших світових фондових ринків

Фондовий ринок Індії готовий посісти місце Гонконгу серед найбільших торгових майданчиків світу. На думку аналітиків, що свідчить про оптимізм інвесторів щодо економічних перспектив країни, – пише Financial Times.

Загальна ринкова капіталізація компаній, зареєстрованих на Національній фондовій біржі Індії, станом на кінець жовтня становила 3,7 трильйона доларів США у порівнянні з 3,9 трильйонами доларів на фондовій біржі Гонконгу.

"З моменту оприлюднення цих даних ціни на акції в Індії ще більше зросли завдяки високим прибуткам та оптимістичним прогнозам зростання, що дозволило їй стати сьомою за величиною у світі після ринків США, Китаю, ЄС та Японії", – пише видання.

За даними МВФ, Індія є найбільш швидкозростаючою великою економікою світу, цього року її темпи зростуть на 6,3 відсотка порівняно з 5 відсотками Китаю.

Індія також є бенефіціаром "Китаю плюс один", коли ланцюги поставок відходять від Китаю. Цього тижня Financial Times повідомила, що компанія Apple, яка має більшу частину поточної виробничої бази в Китаї, звернулася до постачальників компонентів із проханням постачати батареї для майбутнього iPhone 16 з індійських заводів.

Тим часом Tesla провела переговори з представниками уряду Моді про можливість створення в Індії заводу з виробництва електромобілів.

Зростання цін на акції в Індії протягом більшої частини цього року було зумовлене більшою мірою внутрішніми, ніж іноземними грошовими потоками. Іноземці зараз є чистими покупцями індійських акцій, після того, як у вересні та жовтні вони були чистими продавцями.