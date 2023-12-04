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Ізраїль заявив про поширення наземної операції на всю Газу

Режим припинення вогню був зірваний 1 грудня. 

Ізраїль заявив про поширення наземної операції на всю Газу
Фото: Пресслужба армії Ізраїлю

Ізраїль поширить наземну операцію на всю територію Гази, повідомили ізраїльські збройні сили. Цілями будуть об'єкти ХАМАС, цитує речника Деніеля Хагарі CNN.

Він наголосив на "важливості авіаційної допомоги, яку надають повітряна сили наземним військам". За його словами, авіаудари по штаб-квартирі ХАМАС, заводах з виробництва зброї, тунелях і місцях запуску ракет зменшують загрози наземній операції.

"ЦАХАЛ відновлює і розширює наземну операцію проти опорних пунктів ХАМАС по всьому сектору Газа", – сказав Даніель Хагарі.

Після тижневого режиму припинення вогню, під час якого Ізраїль і терористи провели обмін заручниками, 1 грудня бойові дії між сторонами відновилися. Ізраїль звинуватив терористів у відкритті вогню, а ХАМАС сказав, що це ЦАХАЛ вдарив по Газі. 

Бойовики ХАМАС напали на Ізраїль 7 жотвня, а 15 жовтня ЦАХАЛ повідомив, що битиме по терористах і з повітря, і з моря, і з суші. Ізраїль попередив, що акцент нового етапу війни буде зроблений на значну наземну операцію. До цього часу війська здійснювали короткі нічні наземні вторгнення перед поверненням до Ізраїлю. Згодом вони почали масштабний наступ на північну територію Гази, що спричинило міграцію палестинців на південь.

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