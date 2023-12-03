У Червоному морі атакували есмінець та кормеційні кораблі США, − Пентагон

Водночас хусити – воєнізоване угрупування в Ємені − заявили про напади на два кораблі, пов’язані з Ізраїлем.

У Червоному морі американський військовий есмінець USS Carney і кілька комерційних кораблів зазнали нападу.

Про це Associated Press повідомили у Міністерстві оборони США.

Пізніше хусити – воєнізоване угрупування в Ємені − заявили про напади на два кораблі, пов’язані з Ізраїлем, але не визнали, що ціллю були корабель ВМС США.

Видання зазначає, що ця атака потенційно стала серйозною ескалацією серії морських атак на Близькому Сході, пов’язаних із війною Ізраїлю та ХАМАСу.

“Ми отримали повідомлення про атаки на USS Carney і комерційні судна в Червоному морі та надамо інформацію щойно вона стане доступною”, − зазначили у Пентагоні.

Агентство Reuters з посиланням на джерела у морській безпеці повідомляє, що унаслідок атаки також було пошкоджено два британські торгові судна − суховантаж і контейнеровоз.

Нагадаємо, у листопаді Тель-Авів заявив, що єменські хусити захопили судно Galaxy Leader у Червоному морі. Корабель плив з Туреччини до Індії з міжнародним цивільним екіпажем. Судно було зареєстроване на британську компанію, частина якої належить ізраїльському магнату Аврааму Унгару. На момент захоплення воно перебувало в оренді японської компанії.