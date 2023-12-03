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У Червоному морі атакували есмінець та кормеційні кораблі США, − Пентагон

Водночас хусити – воєнізоване угрупування в Ємені − заявили про напади на два кораблі, пов’язані з Ізраїлем.

У Червоному морі атакували есмінець та кормеційні кораблі США, − Пентагон
Фото: c6f.navy.mil

У Червоному морі американський військовий есмінець USS Carney і кілька комерційних кораблів зазнали нападу.

Про це Associated Press повідомили у Міністерстві оборони США.

Пізніше хусити – воєнізоване угрупування в Ємені − заявили про напади на два кораблі, пов’язані з Ізраїлем, але не визнали, що ціллю були корабель ВМС США.

Видання зазначає, що ця атака потенційно стала серйозною ескалацією серії морських атак на Близькому Сході, пов’язаних із війною Ізраїлю та ХАМАСу.

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“Ми отримали повідомлення про атаки на USS Carney і комерційні судна в Червоному морі та надамо інформацію щойно вона стане доступною”, − зазначили у Пентагоні.

Агентство Reuters з посиланням на джерела у морській безпеці повідомляє, що унаслідок атаки також було пошкоджено два британські торгові судна − суховантаж і контейнеровоз.

Нагадаємо, у листопаді Тель-Авів заявив, що єменські хусити захопили судно Galaxy Leader у Червоному морі. Корабель плив з Туреччини до Індії з міжнародним цивільним екіпажем. Судно було зареєстроване на британську компанію, частина якої належить ізраїльському магнату Аврааму Унгару. На момент захоплення воно перебувало в оренді японської компанії.

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