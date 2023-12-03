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Тель-Авів посилив авіаудари на півдні Гази, зокрема де переховуються лідери ХАМАСу

ЦАХАЛ поцілив по 400 терористичних цілях в анклаві.

Тель-Авів посилив авіаудари на півдні Гази, зокрема де переховуються лідери ХАМАСу
Ілюстративне фото: військовий літак F-15 ізраїльської армії
Фото: EPA/UPG

Збройні сили Ізраїлю посилили авіаудари по об’єктах ХАМАСу на півдні Гази, розширюючи фронт у війні, пише Bloomberg.

Тель-Авів заявив, що завдав удару по 400 терористичних цілях у Газі, зокрема 50 у районі Хан-Юніса, південного міста, де, на думку Ізраїлю, зараз переховуються лідери ХАМАС. 

Багато країн, зокрема США, застерігають Ізраїль від використання переважальної сили на півдні, як це було на півночі анклаву, де “ЦАХАЛ зрівняв з землею значну частину міста Газа, а тисячі жителів Гази були вбиті”.

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Зазначимо, обидві сторони виключили можливість подальших переговорів щодо відновлення припинення вогню.

Нагадаємо, Ізраїль відкликав свою переговорну групу з Катару, послабивши надії на те, що семиденне перемир'я, яке супроводжується обміном заручниками та полоненими, буде продовжено. Салех аль-Арурі, високопоставлений чиновник ХАМАСу, заявив, що “обміну заручниками не буде до кінця війни”.

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