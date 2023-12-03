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У Філіппінах під час католицької меси у гімназії вибухнула бомба, загинуло четверо

Влада назвала напад ісламістським тероризмом.

У Філіппінах під час католицької меси у гімназії вибухнула бомба, загинуло четверо
Фото: EPA/UPG

На півдні Філіппін у місті Мараві під час католицької меси в університетській гімназії вибухнула бомба. Четверо людей загинули й поранено щонайменше пів сотні осіб.

Про це пише The Guardian.

Після інциденту війська острівної країни у Південно-Східній Азії привели у стан підвищеної готовності

Влада назвала напад ісламістським тероризмом.

“Я рішучіше засуджую безглузді та огидніші дії, вчинені іноземними терористами. Екстремісти, які застосовують насильство проти невинних, завжди вважатимуться ворогами нашого суспільства”, − − сказав президент Фердинанд Маркос-молодший. 

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Маркос дав вказівки національній поліції та збройним силам “забезпечити захист і гарантувати безпеку цивільних осіб і безпеку постраждалих і вразливих громад”.

Регіональний військовий командувач генерал-майор Габріель Вірей III розповів, що жертвами вибуху стали щонайменше чотири людини, зокрема три жінки, а ще 50 осіб були доставлені до двох лікарень з переважно легкими травмами.

Фото: EPA/UPG

Додамо, минулого тижня філіппінські військові за 200 км від Мараві вбили 11 бойовиків, зокрема членів угруповання “Dawlah Islamiyah-Філіппіни”. Під час операції вилучили потужну вогнепальну зброю та вибухові пристрої. У 2017 році Мараві протягом п’яти місяців блокували бойовики “Ісламської держави”. 

Нагадаємо, вчора у центрі Парижа біля Ейфелевої вежі невідомий напав на туристів. Внаслідок нападу одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Свідки повідомили, що перед тим як напасти, 26-річний чоловік кричав фразу "Аллах акбар".

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