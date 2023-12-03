Лукашенко поїхав до Китаю

4 грудня він проведе переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув до Китаю.

Про це повідомила його пресслужба.

Зазначається, що в Пекіні 4 грудня відбудуться переговори Лукашенка з головою КНР Сі Цзіньпіном.

"На порядку денному – питання торговельно-економічного, інвестиційного та міжнародного співробітництва", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін їздив у Пекін до Сі Цзіньпіна в середині жовтня.

У листопаді президент США Джо Байден зустрівся з Сі Цзіньпіном на полях саміту Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Пізніше МЗС Китаю заявило, що ці переговори не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні.