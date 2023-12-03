Лукашенко поїхав до Китаю

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув до Китаю.
Про це повідомила його пресслужба.
Зазначається, що в Пекіні 4 грудня відбудуться переговори Лукашенка з головою КНР Сі Цзіньпіном.
"На порядку денному – питання торговельно-економічного, інвестиційного та міжнародного співробітництва", – йдеться в повідомленні.
Гібридна третя світова вже почалася, і Білорусь, Китай, КНДР, Іран і Куба – у ворожому таборі, – Мережко
Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін їздив у Пекін до Сі Цзіньпіна в середині жовтня.
У листопаді президент США Джо Байден зустрівся з Сі Цзіньпіном на полях саміту Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Пізніше МЗС Китаю заявило, що ці переговори не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні.