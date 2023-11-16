Сі Цзіньпін заявив, що Китай знову відправить панд у зоопарки США

“Панди вже давно є посланцями дружби між китайським та американським народами”.

Дитинча великої панди Сяо Ці Джі у Національному зоопарку у Вашингтоні, травень 2021 року

Лідер КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай відновить свою “дипломатію панд” зі США, знову відправивши ведмедів до американських зоопарків.

Про це пише Bloomberg.

“Панди вже давно є посланцями дружби між китайським та американським народами”, − заявив Сі на полях саміту у Сан-Франциско.

“Ми готові продовжувати нашу співпрацю зі США щодо збереження панд і робимо все можливе, щоб задовольнити побажання каліфорнійців і поглибити дружні зв'язки між нашими народами”, − додав він.

США до кінця наступного року можуть втратити всіх своїх панд, оскільки закінчується термін дії поточних кредитних угод. Китай не пояснив, чому його Агентство з дикої природи не підписало нові угоди з американськими зоопарками.

Нещодавно Національний зоопарк Вашингтона повернув трьох гігантських панд: Тянь Тяня, Мей Сяня і Сяо Ці Цзі. Вперше з 1972 року зоопарк залишився без жодної панди. У тому ж році зоопарк отримав двох тварин у подарунок із Пекіна з нагоди візиту президента Річарда Ніксона до Китаю.

“Мені сказали, що багато американців, особливо діти, справді не хотіли прощатися з пандами і пішли до зоопарку провести їх. Я також дізнався, що зоопарк Сан-Дієго та каліфорнійці з нетерпінням чекають на повернення панд”, − сказав Сі Цзіньпін.

Останні панди з Сан-Дієго повернулися до Китаю у 2018 та 2019 роках. Зоопарк Атланти наразі є єдиним місцем у США, де тримають панд, але наступного року вони також мають повернутися додому.

Нагадаємо, у 2012 році Китай позичив французькому зоопарку двох панд на 10 років, а у 2018 − позичив Фінляндії панд на честь сторіччя незалежності країни. У липні 2017 року Китай подарував Німеччині двох маленьких панд "на знак дружби і зміцнення німецько-китайських відносин".