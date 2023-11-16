Радбез ООН схвалила резолюцію про гуманітарні паузі у військовій кампанії Ізраїлю в Газі

Також йдеться про негайне звільнення ХАМАСом всіх заручників.

Рада Безпеки ООН схвалила у середу резолюцію, яка закликає до гуманітарної паузи у військовій кампанії Ізраїлю в Газі та звільнення всіх заручників, яких утримує палестинські бойовики ХАМАС.

Про це пише Bloomberg.

Дванадцять із 15 членів Ради Безпеки проголосували за текст, запропонований Мальтою, водночас США, Росія та Великобританія утрималися.

Резолюція закликає до “термінових та розширених гуманітарних пауз та коридорів у всьому Сектору Гази”, щоб агентства ООН та некомерційні організації могли доставляти необхідні товари та послуги цивільному населенню в регіоні. У документі йдеться про “негайне та беззастережне звільнення всіх заручників, яких утримує ХАМАС та інші угруповання, особливо дітей”.

Перед голосуванням Росія безрезультатно запропонувала поправку, яка закликає до “негайного, міцного та стійкого гуманітарного перемир'я”, що відзеркалює текст, прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН минулого місяця.Перед голосування в середу Радбез чотири рази намагався схвалити резолюцію.

Представники охорони здоров'я в Секторі Газа, яким керує ХАМАС, кажуть, що більшість із понад 11 000 осіб, які загинули там з початку війни, становлять жінки та діти. Ізраїльські жінки і діти були серед 1300 людей, убитих ХАМАСом під час атаки 7 жовтня, а також серед понад 200 бранців, взятих як заручники терористами в анклаві.

Нагадаємо, у жовтні Сполучені Штати наклали вето на резолюцію Радбезу, що закликала до гуманітарної паузи в конфлікті між Ізраїлем і ХАМАСом.