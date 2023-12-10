Сербія та Болгарія ввели в експлуатацію газопровід, який дозволить знизити залежність від російського газу

Нині відбулося офіційне відкриття за участі президентів обох держав, а також очільника Азербайджану.

Сербія та Болгарія ввели в експлуатацію трубопровід, метою якого є зменшення залежності від російського газу шляхом диверсифікації постачання, передає Bloomberg.

Трубопровід завдовжки 170 кілометрів простягнувся від сербського міста Ніш до околиць Софії, столиці Болгарії. Річна потужність - 1,8 мільярда кубічних метрів газу, що могло б покрити до 60% споживання Сербії.

Нова лінія дозволить Сербії отримати доступ до альтернативних постачань газу з Греції чи Азербайджану, а Болгарії надасть доступ до газу із Західної Європи чи Адріатичного моря.

Президент Сербії Олександр Вучич, президент Болгарії Румен Радев та президент Азербайджану Ільхам Алієв взяли участь у церемонії відкриття газопроводу в Ніші у неділю, 10 грудня. Робота над проєктом розпочалася у лютому.

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