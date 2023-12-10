Сербія та Болгарія ввели в експлуатацію газопровід, який дозволить знизити залежність від російського газу

Сербія та Болгарія ввели в експлуатацію трубопровід, метою якого є зменшення залежності від російського газу шляхом диверсифікації постачання, передає Bloomberg.
Трубопровід завдовжки 170 кілометрів простягнувся від сербського міста Ніш до околиць Софії, столиці Болгарії. Річна потужність - 1,8 мільярда кубічних метрів газу, що могло б покрити до 60% споживання Сербії.
Нова лінія дозволить Сербії отримати доступ до альтернативних постачань газу з Греції чи Азербайджану, а Болгарії надасть доступ до газу із Західної Європи чи Адріатичного моря.
Президент Сербії Олександр Вучич, президент Болгарії Румен Радев та президент Азербайджану Ільхам Алієв взяли участь у церемонії відкриття газопроводу в Ніші у неділю, 10 грудня. Робота над проєктом розпочалася у лютому.
Яка ситуація з російським газом у Сербії та Болгарії
- Сербія, наприклад, імпортує весь газ із РФ, а її єдина нафтова компанія є мажоритарною власністю "Газпрому.
- Торік у травні президент Сербії Александар Вучич після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що його країна отримуватиме газ за вигідною ціною, а контракт із Росією підпишуть на три роки.
- У квітні 2022-го "Газпром" повністю призупинив постачання компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) і PGNiG (Польща) у звʼязку з відмовою розраховуватися рублями. На цю ситуацію відреагувала Греція, яка заявила - вона допоможе Болгарії відреагувати на рішення Росії припинити постачання газу.
- Цьогоріч у жовтні Болгарія запровадила податок на російський природний газ, який транзитом проходить через її територію.