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Сербія та Болгарія ввели в експлуатацію газопровід, який дозволить знизити залежність від російського газу

Нині відбулося офіційне відкриття за участі президентів обох держав, а також очільника Азербайджану.

Сербія та Болгарія ввели в експлуатацію газопровід, який дозволить знизити залежність від російського газу
Фото: БТА

Сербія та Болгарія ввели в експлуатацію трубопровід, метою якого є зменшення залежності від російського газу шляхом диверсифікації постачання, передає Bloomberg.

Трубопровід завдовжки 170 кілометрів простягнувся від сербського міста Ніш до околиць Софії, столиці Болгарії. Річна потужність - 1,8 мільярда кубічних метрів газу, що могло б покрити до 60% споживання Сербії.

Нова лінія дозволить Сербії отримати доступ до альтернативних постачань газу з Греції чи Азербайджану, а Болгарії надасть доступ до газу із Західної Європи чи Адріатичного моря.

Президент Сербії Олександр Вучич, президент Болгарії Румен Радев та президент Азербайджану Ільхам Алієв взяли участь у церемонії відкриття газопроводу в Ніші у неділю, 10 грудня. Робота над проєктом розпочалася у лютому.

Яка ситуація з російським газом у Сербії та Болгарії

  • Сербія, наприклад, імпортує весь газ із РФ, а її єдина нафтова компанія є мажоритарною власністю "Газпрому.
  • Торік у травні президент Сербії Александар Вучич після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що його країна отримуватиме газ за вигідною ціною, а контракт із Росією підпишуть на три роки.
  • У квітні 2022-го "Газпром" повністю призупинив постачання компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) і PGNiG (Польща) у звʼязку з відмовою розраховуватися рублями. На цю ситуацію відреагувала Греція, яка заявила - вона допоможе Болгарії відреагувати на рішення Росії припинити постачання газу. 
  • Цьогоріч у жовтні Болгарія запровадила податок на російський природний газ, який транзитом проходить через її територію.
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