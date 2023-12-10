Ізраїль допоміг запобігти нападу Ірану на ізраїльтян, що проживають на Кіпрі, передає Sky News.

Зокрема, піймали двох іранців, які готували атаки.

Затримані іранці збирали розвідувальні дані про потенційні ізраїльські об'єкти. Зловмисники перетнули кордон із півночі.

Це не вперше, коли Ізраїль попереджає про заплановані напади на своїх громадян на Кіпрі. Зокрема, у червні прем'єр Беньямін Нетаньягу заявив, що вдалося запобігти іранській атаці на ізраїльські об'єкти на Кіпрі.