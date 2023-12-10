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Ізраїль допоміг запобігти нападу Ірану на ізраїльтян, що проживають на Кіпрі

Затримали, зокрема, двох іранців, котрі планували атаки.

Ізраїль допоміг запобігти нападу Ірану на ізраїльтян, що проживають на Кіпрі

Ізраїль допоміг запобігти нападу Ірану на ізраїльтян, що проживають на Кіпрі, передає Sky News.

Зокрема, піймали двох іранців, які готували атаки.

Затримані іранці збирали розвідувальні дані про потенційні ізраїльські об'єкти. Зловмисники перетнули кордон із півночі.

Це не вперше, коли Ізраїль попереджає про заплановані напади на своїх громадян на Кіпрі. Зокрема, у червні прем'єр Беньямін Нетаньягу заявив, що вдалося запобігти іранській атаці на ізраїльські об'єкти на Кіпрі.

  • У жовтні цього року вибуховий пристрій з піротехнічним матеріалом здетонував за 30 мерів від входу у посольство Ізраїлю на Кіпрі. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Тоді поліція затримала чотирьох чоловіків віком від 17 до 21 року. За попередніми даними, всі вони прибули на Кіпр зі Сирії.
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