Азербайджан планує подвоїти обсяги експорту газу до Європи

У 2021-му країна експортувала 8 млрд кубометрів, у 2023-му цифра зросте до 12 млрд.

Азербайджан може досягти своєї мети з подвоєння експорту природного газу до Європи, заявив президент Ільхам Алієв, передає Bloomberg.

При цьому Баку ще має укласти довгострокові угоди з продажу та інвестувати мільярди для збільшення видобутку блакитного палива.

Експорт газу з Азербайджану до Європи виросте до 12 мільярдів кубометрів газу у 2023-му. У 2021 році цифра становила 8 мільярдів кубометрів.

Азербайджан "впевнено рухається до мети" подвоєння постачань до 2027 року, наголосив президент. Країна почала продавати газ до Європи у 2020 році. Торік Алієв домовився з Єврокомісією про збільшення обсягів до 20 мільярдів кубометрів упродовж наступних п'яти років.

До Азербайджану звернулося понад 10 європейських країн за газом після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, але переговори виявилися безрезультатними, зазначає Bloomberg.

Міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов у четвер відмовився коментувати питання про прогрес у переговорах із європейськими покупцями. Однак відомо, що європейські покупці не наважуються брати на себе зобов'язання щодо використання викопного палива упродовж найближчих десятиліть, а інші варіанти, такі як додаткові постачання зрідженого природного газу він, зокрема, Катару і США, почнуть надходити в найближчі декілька років.

Тим часом Сербія стане сьомою європейською країною, яка отримує азербайджанський газ. У листопаді державна енергетична компанія Socar погодилася експортувати до Сербії наступного року до 400 мільйонів кубометрів газу. А експорт до Болгарії зросте майже до 1 млрд кубометрів цього року з 500 млн кубометрів у 2022 році та 270 млн кубометрів у 2021 році.

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