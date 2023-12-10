Азербайджан планує подвоїти обсяги експорту газу до Європи

Азербайджан може досягти своєї мети з подвоєння експорту природного газу до Європи, заявив президент Ільхам Алієв, передає Bloomberg.
При цьому Баку ще має укласти довгострокові угоди з продажу та інвестувати мільярди для збільшення видобутку блакитного палива.
Експорт газу з Азербайджану до Європи виросте до 12 мільярдів кубометрів газу у 2023-му. У 2021 році цифра становила 8 мільярдів кубометрів.
Азербайджан "впевнено рухається до мети" подвоєння постачань до 2027 року, наголосив президент. Країна почала продавати газ до Європи у 2020 році. Торік Алієв домовився з Єврокомісією про збільшення обсягів до 20 мільярдів кубометрів упродовж наступних п'яти років.
До Азербайджану звернулося понад 10 європейських країн за газом після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, але переговори виявилися безрезультатними, зазначає Bloomberg.
Міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов у четвер відмовився коментувати питання про прогрес у переговорах із європейськими покупцями. Однак відомо, що європейські покупці не наважуються брати на себе зобов'язання щодо використання викопного палива упродовж найближчих десятиліть, а інші варіанти, такі як додаткові постачання зрідженого природного газу він, зокрема, Катару і США, почнуть надходити в найближчі декілька років.
Тим часом Сербія стане сьомою європейською країною, яка отримує азербайджанський газ. У листопаді державна енергетична компанія Socar погодилася експортувати до Сербії наступного року до 400 мільйонів кубометрів газу. А експорт до Болгарії зросте майже до 1 млрд кубометрів цього року з 500 млн кубометрів у 2022 році та 270 млн кубометрів у 2021 році.
Як Європа шукає альтернативу російському газу
- Навесні цього року Європейський Союз вперше вирішив закупити газ усіма 27 країнами, а не окремо. Продавцями для європейських країн мали стати як США, так і країни Близького Сходу та Африки. Згідно з початковими оцінками, спільний попит 27 країн та ще трьох країн-сусідок становив 24 млрд кубометрів на три наступних роки.
- Сербія та Болгарія нині ввели в експлуатацію трубопровід, метою якого є зменшення залежності від російського газу шляхом диверсифікації постачання. Нова лінія дозволить Сербії отримати доступ до альтернативних постачань газу з Греції чи Азербайджану, а Болгарії надасть доступ до газу із Західної Європи чи Адріатичного моря.
- Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон закликала Угорщину припинити закупівлі російського блакитного палива. А ось Німеччина та Британія взагалі не планують відновлювати енергетичні відносини з Росією
- Тим часом споживання газу, зокрема, і російського, в Європі на тлі війни в Україні скоротилося на понад 20%
- Доходи Росії від нафти і газу за 10 місяців цього року знизилися на 26,3%. Міжнародне енергетичне агентство прогнозує зменшення частки російського газу на світовому ринку вдвічі до 2030 року