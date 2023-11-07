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Доходи Росії від нафти та газу за 10 місяців знизилися на 26,3%

Бюджет РФ сягнув дефіциту в розмірі 1,7 трильйона рублів.

Доходи Росії від нафти та газу за 10 місяців знизилися на 26,3%
Фото: EPA/UPG

Доходи Росії від нафти та газу за січень-жовтень 2023 року знизилися на 26,3%, повідомляє Anadolu Ajansı.

Порівняно з аналогічним періодом 2022 року вони знизилися до 7,2 трлн рублів.

За даними російського Мінфіну, ненафтогазові доходи країни-агресора за цей період збільшилися на 28,7% у порівнянні з минулим роком, досягнувши 15,9 трлн рублів.

За дев'ять місяців цього року дефіцит бюджету РФ сягнув 1,7 трильйона рублів.

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Нагадаємо, постачання російської нафти до Індії у вересні зросло на 15% проти семимісячного мінімуму у серпні. Також Росія наростила постачання нафти до Китаю Арктичним шляхом.

Країна-агресор була змушена переорієнтуватися на Схід після того, як західні країни скоротили імпорт її нафти і газу через повномасштабне вторгнення в Україну.

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