Білий дім активізує зусилля в Конгресі щодо допомоги Україні, - сенатор Мерфі

Американські законодавці намагатимуться укласти двопартійну угоду, яка б передбачала надання військової допомоги Україні та Ізраїлю з одночасним посиленням безпеки кордонів США.

Білий дім посилить свою взаємодію з американськими законодавцями, намагаючись укласти двопартійну угоду, яка б передбачала надання військової допомоги Україні та Ізраїлю з одночасним посиленням безпеки кордонів США.

Про це заявив сенатор-демократ Кріс Мерфі, провідний переговірник від Демократичної партії, пише "Європейська правда".

Республіканці наполягають на тому, що додаткове фінансування для України має супроводжуватися серйозними змінами у сфері безпеки кордонів США.

Двопартійна група сенаторів, які намагаються знайти компроміс, досягла незначного прогресу менш ніж за тиждень до того, як Конгрес США піде на різдвяні канікули.

"Білий дім збирається бути більш активним цього тижня", – заявив Мерфі.

Він зазначив, що важливо знати, "чи підпише Джо Байден якусь перспективну угоду".

За словами Мерфі, нинішні вимоги республіканців щодо безпеки кордонів є необґрунтованими, і Республіканська партія "грає в ігри з безпекою світу", пов'язуючи військову допомогу із заходами безпеки кордонів США.

Як повідомлялося, 11 грудня президент Володимир Зеленський розпочне робочий візит до США.

Що передувало