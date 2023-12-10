Білий дім активізує зусилля в Конгресі щодо допомоги Україні, - сенатор Мерфі

Білий дім посилить свою взаємодію з американськими законодавцями, намагаючись укласти двопартійну угоду, яка б передбачала надання військової допомоги Україні та Ізраїлю з одночасним посиленням безпеки кордонів США.
Про це заявив сенатор-демократ Кріс Мерфі, провідний переговірник від Демократичної партії, пише "Європейська правда".
Республіканці наполягають на тому, що додаткове фінансування для України має супроводжуватися серйозними змінами у сфері безпеки кордонів США.
Двопартійна група сенаторів, які намагаються знайти компроміс, досягла незначного прогресу менш ніж за тиждень до того, як Конгрес США піде на різдвяні канікули.
"Білий дім збирається бути більш активним цього тижня", – заявив Мерфі.
Він зазначив, що важливо знати, "чи підпише Джо Байден якусь перспективну угоду".
За словами Мерфі, нинішні вимоги республіканців щодо безпеки кордонів є необґрунтованими, і Республіканська партія "грає в ігри з безпекою світу", пов'язуючи військову допомогу із заходами безпеки кордонів США.
Як повідомлялося, 11 грудня президент Володимир Зеленський розпочне робочий візит до США.
Що передувало
- 20 жовтня адміністрація Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення $106 млрд, з яких близько 61,1 млрд призначаються для військової підтримки України. Пакет також включає допомогу Ізраїлю (14,3 млрд), фінансування Тайваню та кошти на власний американський кордон. Допомога Україні призначена для поставок додаткових озброєнь і техніки для того, щоби посилити можливості ЗСУ на полі бою, а також захистити мирні міста від ракетних ударів Росії. Очікувалося, що це додаткове фінансування зброї для України зменшить навантаження на запаси Пентагону.
- Однак, Конгрес за це фінансування не проголосував. Деякі республіканці скептично поставилися до ідеї дати Україні нову допомогу, а деякі воліли б допомагати лише гуманітарно, писала в жовтні газета Wall Street Journal.
- Суперечки щодо того, кому допомога "потрібніша": Україні чи Ізраїлю або ж обом одразу, загроза шатдауну і заміна спікера Палати представників затягли час і в листопаді за пропоноване фінансування так і не проголосували.
- 4 грудня Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу. У листі вона сказала, що без дій Конгресу до кінця року ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України, буде вичерпано.
- 5 грудня Зеленський скасував онлайн-брифінг для американських сенаторів.