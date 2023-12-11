Аргентина погодилася провести присвячений Україні саміт з лідерами Латинської Америки

Аргентина погодилася провести на початку 2024 року саміт з лідерами Латинської Америки, який буде присвячений Україні.
Про це повідомляє Bloomberg.
Видання зазначає, що заступник Офісу президента України Володимира Зеленського Ігор Жовква підтвердив обговорення цього саміту Зеленським та новим президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм.
Водночас, пресслужба президента Аргентини відмовилась від коментарів.
Що відомо про візит Зеленського до Аргентини
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Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом в Аргентині, поспілкувався з проросійським прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.
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Метою візиту президента до Аргентини була інавгурація нового президента. Зеленський провів зустріч із новообраним президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм після інавгурації.
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Президент України також поспілкувався із прем’єром Угорщини Віктором Орбаном під час інавгурації президента Аргентини.
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