Аргентина погодилася провести присвячений Україні саміт з лідерами Латинської Америки

Подробиць стосовно саміту поки не повідомляють.

Аргентина погодилася провести на початку 2024 року саміт з лідерами Латинської Америки, який буде присвячений Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що заступник Офісу президента України Володимира Зеленського Ігор Жовква підтвердив обговорення цього саміту Зеленським та новим президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм.

Водночас, пресслужба президента Аргентини відмовилась від коментарів.

Що відомо про візит Зеленського до Аргентини