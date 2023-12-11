Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
МВС показало наслідки падіння уламків збитої російської ракети на Київщині
МВС показало наслідки падіння уламків збитої російської ракети на Київщині
"Биківня" скасовується: парламент ухвалив рішення про перенесення Національного військового кладовища у Гатне
"Биківня" скасовується: парламент ухвалив рішення про перенесення Національного військового кладовища у Гатне
Дорогою до Аргентини: Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде
Дорогою до Аргентини: Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
​Верховна Рада підтримала законопроект про штрафи за порушення комендантської години
​Верховна Рада підтримала законопроект про штрафи за порушення комендантської години
НАЗК відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій
НАЗК відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Армія РФ намагається витіснити ЗСУ з лівобережжя Дніпра
Армія РФ намагається витіснити ЗСУ з лівобережжя Дніпра
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ готувала спецоперацію тривалий час: з'явилися ексклюзивні фото та відео з місця ліквідації зрадника Киви

Унікальна спецоперація СБУ готувалась тривалий час і була успішно реалізована Службою.

СБУ готувала спецоперацію тривалий час: з'явилися ексклюзивні фото та відео з місця ліквідації зрадника Киви
Фото: джерела в СБУ

З’явилися ексклюзивні фото та відео з місця ліквідації зрадника Киви (обережно, чутливі фото і відео). Кадри надіслали джерела LB.ua.

"Це сигнал усім зрадникам та військовим злочинцям, якій перейшли на сторону ворога. Памʼятайте – росія вас не захистить. Як зазначав раніше Голова СБУ Василь Малюк, смерть – це єдина перспектива, яка чекає ворогів України", – додало джерело.

На кадрах тіло Киви лежить на снігу, а біля нього – видніються плями крові. Окремо на ексклюзивному відео видно спостережний пункт, де на зрадника очікувало заслужене покарання. 

За даними джерел, саме недалеко від цього місця Кива часто знімав свої численні антиукраїнські відео. 

Фото: джерела в СБУ

Як розповідають джерела в Службі, Кива був однією з пріоритетних цілей, його «вели» давно, вивчали до деталей маршрути пересування, розпорядок дня та звички.

Фото: джерела в СБУ
 Попри серйозну охорону, СБУ ліквідувала його під Москвою. 

  • Ківа, який напередодні повномасштабної війни втік до Росії, був ліквідований минулого тижня. Про те, як жив і помер Ілля Кива – читайте на LB.ua.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies