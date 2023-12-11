СБУ готувала спецоперацію тривалий час: з'явилися ексклюзивні фото та відео з місця ліквідації зрадника Киви

Унікальна спецоперація СБУ готувалась тривалий час і була успішно реалізована Службою.

З’явилися ексклюзивні фото та відео з місця ліквідації зрадника Киви (обережно, чутливі фото і відео). Кадри надіслали джерела LB.ua.

"Це сигнал усім зрадникам та військовим злочинцям, якій перейшли на сторону ворога. Памʼятайте – росія вас не захистить. Як зазначав раніше Голова СБУ Василь Малюк, смерть – це єдина перспектива, яка чекає ворогів України", – додало джерело.

На кадрах тіло Киви лежить на снігу, а біля нього – видніються плями крові. Окремо на ексклюзивному відео видно спостережний пункт, де на зрадника очікувало заслужене покарання.

За даними джерел, саме недалеко від цього місця Кива часто знімав свої численні антиукраїнські відео.

Фото: джерела в СБУ

Як розповідають джерела в Службі, Кива був однією з пріоритетних цілей, його «вели» давно, вивчали до деталей маршрути пересування, розпорядок дня та звички.

Фото: джерела в СБУ

Ківа, який напередодні повномасштабної війни втік до Росії, був ліквідований минулого тижня. Про те, як жив і помер Ілля Кива – читайте на LB.ua.

Попри серйозну охорону, СБУ ліквідувала його під Москвою.