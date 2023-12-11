Протягом доби Росія атакувала Київ і 10 областей

Київська область укотре зазнала нічної атаки. За попередньою інформацією – влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. В одній з громад області зафіксовано падіння уламків на подвір’я приватного будинку. В столиці уламки збитих ракет пошкодили будівлі в Дарницькому районі. Є постраждалі. Наслідки ракетної атаки уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

По Чернігівській області за добу було три обстріли (15 вибухів). Ворог із мінометів обстрілював Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Сумській вночі росіяни здійснили обстріл Середино-Будської громади. Зафіксовано 20 вибухів з АГС. Попередньо без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили вісім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 52 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська громади. У Середино-Будській внаслідок одного з обстрілів пошкоджено три приватних житлових будинки.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 84 обстріли (435 снарядів), з них по Херсону – п'ять обстрілів (11 снарядів). Вчора ввечері збили три ворожих ударних БпЛА типу Shahed-136 в районі Херсона та н.п. Комишани Херсонського району. Вдень російська армія вдарила по Херсону. Було влучання у житлову забудову. Осколкові поранення голови, вибухову травму дістав 37-річний чоловік. Його госпіталізовано. Медики надають необхідну допомогу. Під ворожий вогонь потрапила Іванівка. У селі поранено 52-річну жінку. Її ушпиталили.

У Луганській штурмова і тактична авіація ворога вчора була задіяна по всій лінії фронту на Луганщині. Загарбники били і в районі Твердохлібового, що північніше Сватового, і по Макіївці. Не оминули Серебрянський ліс. Не зменшується і добова кількість снарядів, випущених по наших позиціях та селах. Цього разу – 537. Обстріляні Невське та Білогорівка. Атаки окупантів відбито від Макіївки. За добу противник здійснив 127 обстріли (537 снарядів).

У Харківській артилерійських та мінометних ударів зазнали більше 18 населених пунктів області: Козача Лопань, Графське, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове та ін. Авіаударів ворог завдав по околицях Петропавлівки, Піщаного, Першотравневого, Чернещини, Дружелюбівки. У Курилівці внаслідок обстрілу виникла пожежа, пошкоджено чотири гаражі та приватний будинок. ЗСУ відбили чотири ворожих атак у околицях Синьківки та Петропавлівки.

У Запорізькій рашисти минулої доби завдали 78 ударів по 16 населених пунктах області. 62 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Червоного, Новоданилівки, Левадного, Білогір'я, Преображенки, Кам'янського, Малих Щербаків та інших прифронтових міст і сіл. Ворог обстріляв з ракетних систем залпового вогню Малу Токмачку та атакував 15 безпілотниками Новодарівку, Чарівне, Малу Токмачку, Малинівку, Лугівське й Роботине.

У Дніпропетровській три БпЛА вчора вдень скерували на Нікопольський район російські загарбники. Дрони-камікадзе поцілили по районному центру. Вдарили по ньому й з важкої артилерії. Пошкодили приміщення одного з підприємств і лінію електропередач. Минулося без жертв.

У Донецькій під вогнем рашистів минулої доби – дев'ять населених пунктів: Курахове, Авдіївка, Торецьк, Очеретине, Орлівка, Кліщіївка, Берестки, Бердичі, Сокіл. Пошкоджено 22 житлових будинки (з них чотири – багатоквартирні), магазин.

У Миколаївській під час нічної атаки в Снігурівці Снігурівської громади внаслідок падіння уламків збитого БпЛА типу Shahed-131/136 виникло займання порожнього складського приміщення на території агропідприємства. Пожежу було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає. У ніч на 11 грудня сили та засоби протиповітряної оборони знищили 13 ударних БпЛА Shahed-131/136. Вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії та Очакова. Також вчора в місті Очаків внаслідок падіння уламків збитого БпЛА типу Shahed-131/136 пошкоджень зазнав житловий будинок. Постраждалих немає. В населеному пункті Куцурубської громади також внаслідок падіння уламків збитого БпЛА типу Shahed-131/136 виникла пожежа складського приміщення з сільськогосподарською технікою, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає.

В Одеській сили ППО збили два дрони типу Shahed-131/136 під час нічної атаки РФ.