Російський ядерний завод продає ізотопи до Швеції через компанії, пов’язані з ГРУ, − ЗМІ

Російський завод “Електрохімприбор”, який виготовляє ядерну зброю, продав Швеції ізотопи через компанії-посердники, які пов’язані з російським ГРУ.

Про це пише expressen.se.

“Електрохімприбор” входить до системи державної корпорації “Росатом”.

Інформація про продукти чи компанії, що стоять за продажем, не перевірялася.

Як пише The Insider з посиланням на дані російської митниці, російські ізотопи до Швеції постачають експедиторські компанії Vealog AB і BDP-International AB. Обидві фірми заснував В'ячеслав Кайзін, громадянин Молдови та Швеції. Стокгольм раніше підозрював його у шпигунстві та зв'язках з агентами ГРУ, але потім він отримав статус свідка. Кайзін водночас заперечував, що отримував російські ізотопи.

На домашню адресу Кайзіна ізотопи замовляла ще одна шведська компанія Neonest AB, яка є учасником урядового проєкту Big Science Sweden. Проєкт фінансується урядовою агенцією з інновацій Vinnova та Шведською дослідницькою радою.

Власник Neonest AB – росіянин зі шведським громадянством Петро Васильєв. Компанія відкрито продає ізотопи в Інтернеті. Він підтверджує, що ізотопи надходять з Росії та компанії “Електрохімприбор”, але стверджує, що не знав про виробництво компанією ядерної зброї. Васильєв також підтвердив, що співпрацює з Vealog AB та BDP-International AB і вони допомагають йому організувати доставку ізотопів до Швеції.