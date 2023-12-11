Російський ядерний завод продає ізотопи до Швеції через компанії, пов’язані з ГРУ, − ЗМІ

Російський завод “Електрохімприбор”, який виготовляє ядерну зброю, продав Швеції ізотопи через компанії-посердники, які пов’язані з російським ГРУ.
Про це пише expressen.se.
“Електрохімприбор” входить до системи державної корпорації “Росатом”.
Інформація про продукти чи компанії, що стоять за продажем, не перевірялася.
Як пише The Insider з посиланням на дані російської митниці, російські ізотопи до Швеції постачають експедиторські компанії Vealog AB і BDP-International AB. Обидві фірми заснував В'ячеслав Кайзін, громадянин Молдови та Швеції. Стокгольм раніше підозрював його у шпигунстві та зв'язках з агентами ГРУ, але потім він отримав статус свідка. Кайзін водночас заперечував, що отримував російські ізотопи.
На домашню адресу Кайзіна ізотопи замовляла ще одна шведська компанія Neonest AB, яка є учасником урядового проєкту Big Science Sweden. Проєкт фінансується урядовою агенцією з інновацій Vinnova та Шведською дослідницькою радою.
Власник Neonest AB – росіянин зі шведським громадянством Петро Васильєв. Компанія відкрито продає ізотопи в Інтернеті. Він підтверджує, що ізотопи надходять з Росії та компанії “Електрохімприбор”, але стверджує, що не знав про виробництво компанією ядерної зброї. Васильєв також підтвердив, що співпрацює з Vealog AB та BDP-International AB і вони допомагають йому організувати доставку ізотопів до Швеції.
- Торгівля Росії ядерними елементами у Європейському союзі не заборонена санкціями.
- “Електрохімприбор”, який виготовляє ядерну зброю, також продає на експорт рідкісні та високоцінні ізотопи. Швеція є однією з небагатьох країн світу, яка отримує ізотопи, які можна використовувати в дослідженнях і в медичних цілях.
- Прибутковий побічний бізнес заводу збільшився після російського вторгнення в Україну. З лютого 2022 року до березня цього року підриємство експортувало ізотопів у всьому світі на суму близько півмільярда крон.
- У листопаді президент РФ Володимир Путін підписав закон, що скасовує ратифікацію Росією Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.