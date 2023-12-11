Київська влада може запустити човниковий рух метро “синьою” лінією столичного метро

Зараз проводяться випробування такого руху у нічний час доби.

На закритій на ремонт ділянці Оболонсько-Теремківської лінії київського метро планують запустити човниковий рух у тестовому режимі.

Про це повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в ефірі телеканалу "Київ24”.

Кандибор розповів, що зараз проводяться випробування такого руху у нічний час доби. Згодом розроблять графік руху поїздів для пасажирів метрополітену.

Зараз у КМДА розглядають можливість запуску двох поїздів двома шляхами з інтервалом з 30 до 15 хвилин. Кожен поїзд ходитиме з інтервалом 15 хвилин.

“Також у планах зменшення навантаження на наземний вид транспорту, який зараз перевозить пасажирів між станціями закритих метро “Голосіївська” та “Деміївська”, – наголосив Кандибор.

Як сподіваються у КМДА, завдяки цьому буде розуміння, що частина пасажирів перейде у підземку на човниковий потяг, тому зменшиться навантаження на автобусне сполучення.

Столична влада запевняє, що хоче прорахувати графіки руху поїздів метро і зробити їх доступними для пасажирів.

Що передувало цьому рішенню