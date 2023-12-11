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Київська влада може запустити човниковий рух метро “синьою” лінією столичного метро

Зараз проводяться випробування такого руху у нічний час доби. 

Київська влада може запустити човниковий рух метро “синьою” лінією столичного метро
Фото: КМДА

На закритій на ремонт ділянці Оболонсько-Теремківської лінії київського метро планують запустити човниковий рух у тестовому режимі.

Про це повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в ефірі телеканалу "Київ24”.

Кандибор розповів, що зараз проводяться випробування такого руху у нічний час доби. Згодом розроблять графік руху поїздів для пасажирів метрополітену.

Зараз у КМДА розглядають можливість запуску двох поїздів двома шляхами з інтервалом з 30 до 15 хвилин. Кожен поїзд ходитиме з інтервалом 15 хвилин.

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“Також у планах зменшення навантаження на наземний вид транспорту, який зараз перевозить пасажирів між станціями закритих метро “Голосіївська” та “Деміївська”, – наголосив Кандибор.

Як сподіваються у КМДА, завдяки цьому буде розуміння, що частина пасажирів перейде у підземку на човниковий потяг, тому зменшиться навантаження на автобусне сполучення.

Столична влада запевняє, що хоче прорахувати графіки руху поїздів метро і зробити їх доступними для пасажирів.

Що передувало цьому рішенню

  • Міська влада Києва розглядає варіант з запровадженням одностороннього руху на Васильківській вулиці та частині Голосіївського проспекту.

  • В організацію руху на дорогах Києва внесли зміни на найбільш завантажених відрізках доріг столиці.

  • Підтоплення тунелів Київського метрополітену почали розслідувати правоохоронці за фактом службової недбалості.

  • 8 грудня цього року в Києві терміново обмежили рух поїздів на ділянці "Теремки" – "Деміївська" у зв'язку із проведенням ремонту перегінного тунелю між станціями. Час ремонту - приблизно пів року.

  • Перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

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