Київська влада може запустити човниковий рух метро “синьою” лінією столичного метро

На закритій на ремонт ділянці Оболонсько-Теремківської лінії київського метро планують запустити човниковий рух у тестовому режимі.
Про це повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в ефірі телеканалу "Київ24”.
Кандибор розповів, що зараз проводяться випробування такого руху у нічний час доби. Згодом розроблять графік руху поїздів для пасажирів метрополітену.
Зараз у КМДА розглядають можливість запуску двох поїздів двома шляхами з інтервалом з 30 до 15 хвилин. Кожен поїзд ходитиме з інтервалом 15 хвилин.
“Також у планах зменшення навантаження на наземний вид транспорту, який зараз перевозить пасажирів між станціями закритих метро “Голосіївська” та “Деміївська”, – наголосив Кандибор.
Як сподіваються у КМДА, завдяки цьому буде розуміння, що частина пасажирів перейде у підземку на човниковий потяг, тому зменшиться навантаження на автобусне сполучення.
Столична влада запевняє, що хоче прорахувати графіки руху поїздів метро і зробити їх доступними для пасажирів.
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