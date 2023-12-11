Зрадником виявився працівник однієї з місцевих лікарень, який мав прокремлівські погляди.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один російський агент, який розвідував місця базування та переміщення Сил оборони на Одещині.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Чоловік намагався виявити і передати окупантам точні координати можливих пунктів дислокації військових аеродромів та навчальних центрів ЗСУ на території регіону. Також він "звертав увагу" на місця найбільшого зосередження особового складу та бойової техніки українських захисників.

Загарбники планували використати ці дані для планування нових та коригування повторних повітряних атак на Одещину, в тому числі із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе.

"Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили російського агента, задокументували злочинні дії і затримали його у серпні 2022 року. Тим самим було зірвано реалізацію ворожих планів з підготовки серії повітряних ударів по стратегічно важливих об’єктах в області", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив зловмиснику 15 років тюрми.

Засудженим є працівник однієї з місцевих лікарень, який мав прокремлівські погляди і періодично оприлюднював їх на сторінках російських Телеграм-каналів. Таким чином він потрапив у поле зору окупантів, які влітку минулого року дистанційно завербували.

Нагадаємо, раніше підозри від СБУ отримали двоє полонених бойовиків, які допомагали росіянам захоплювати Волноваху та Маріуполь.